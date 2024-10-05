飛台追山陀兒 國際追風者PO台灣國旗、大讚台灣是了不起的國家

英國追風者雷諾斯（James Reynolds）稱讚台灣是了不起的國家。（圖擷取自James Reynolds X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕山陀兒颱風3日中午登陸高雄小港，以拍攝極端天氣影片為職業的英國追風者雷諾斯（James Reynolds）日前提前駐守高雄，拍攝到山陀兒帶來的狂風豪雨。離台返回居住地日本後，在社交平台PO出台灣國旗，大讚台灣是了不起的國家。

據悉，雷諾斯搶在山陀兒颱風登陸前，在9月底抵達高雄，並陸續發布拍攝山陀兒對當地帶來的影響。從雷諾斯發布的多部影片顯示，他先是說明颱風速度緩慢，直到10月3日上午，隨著颱風距離台灣越來越近，高雄海邊出現猛烈大浪，風速逐漸增強。

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雷諾斯還拍攝到高雄街頭一處大型路樹被連根拔起、紅毛港文化園區的標示牌大幅傾斜，以及他在一間加油站目睹室外雷聲大作、金屬物品被強風吹得東倒西歪的混亂畫面。

英國追風者雷諾斯（James Reynolds）日前提前駐守高雄，拍攝到山陀兒帶來的狂風豪雨。（圖擷取自James Reynolds X帳號）

行徑詭異的「山陀兒」颱風，4日減弱為熱帶性低氣壓，受到山陀兒颱風環流及低氣壓影響，北海岸多區4日豪雨成災，導致新北市金山區的朱銘美術館、金山老街與菜市場、中山路等地道路淹成小河，成為重災區。

台灣民眾今天持續整理家園，雷諾斯則已返回居住地日本，他在社交平台X上PO出台灣國旗，稱讚台灣是了不起的國家，需要受到保護，並稱「如果我不住在日本，我可能會住在那裡（台灣）」。

網友留言回應，「我去過台灣兩次，確實是一個美麗的國家」、「我住在台灣，常常為這裡的環境如此美妙而感到幸福」、「在那裡生活了兩年，那是我一生中最美好的時光」。

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