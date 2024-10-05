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中國暴力救市 矢板明夫：無視三中全會、政治局 恐引發更多問題

2024/10/05 10:50

中國今年以來經濟持續低迷，上週宣布一系列救市措施，讓股市突然進入瘋狂上漲模式，不過資深媒體人矢板明夫發文指出，這一連串救市措施不僅無視三中全會、政治局，也可能引發更多社會治安問題。圖為示意圖。（彭博）中國今年以來經濟持續低迷，上週宣布一系列救市措施，讓股市突然進入瘋狂上漲模式，不過資深媒體人矢板明夫發文指出，這一連串救市措施不僅無視三中全會、政治局，也可能引發更多社會治安問題。圖為示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年以來經濟持續低迷，上週宣布一系列救市措施，讓股市突然進入瘋狂上漲模式，不過資深媒體人矢板明夫發文指出，這一連串救市措施不僅否定了今年7月三中全會的決策，且是在政治局會議召開前就開始，顯見三中全會和政治局會議完全被架空。他也指出，若這一波散戶把身家性命的錢投入股市，恐怕都會被牢牢套住，之後恐引發更多社會治安問題。

矢板明夫在臉書發文表示，9月下旬開始，中國股市突然進入瘋狂上漲模式。在中國社群裡無論是關心養生的、佛經的，都在談論炒股。他說明「這次猛漲，緣於中國政府和央行推出的一系列救市政策。力道之大，前所未有」。但同時也提到，「這是以破壞中共明面上的政治規則作為代價的」。

矢板明夫說，中共在今年7月15日到18日召開了確定今後幾年經濟政策的三中全會，但只過了兩個月，現在這一連串救市措施，卻實際上否定了三中全會的決策。且這次救市，實際是從9月23日開始的。但9月26日，中共中央才召開政治局會議，也就是說「根本無視三中全會，也無視政治局。」

矢板明夫指出，「過去，雖然中共是一黨專政，習近平是個人獨裁，但大家還會演一演。這次完全將三中全會和政治局會議架空，把重要的會議當作兒戲」、「老子有一句名言，說『治大國如烹小鮮』。意思是，治國應該謹慎，讓火候恰到好處」、「但習近平治國，卻像『治大國如烙大餅』，已經出現數次毫無前兆的180度翻轉政策」。他也舉例「上一次是疫情，從全面封城，到一夜之間完全放任。這一次是股市」。

矢板明夫分析，這次為了救市，沒有去解決中國真正的問題，只是讓大量貨幣流入市場。就像是讓有糖尿病、高血壓、心臟病的病人突然吸毒提神。當藥效過去，身體可能更糟糕。並指中國政府投入資金的金額、時間、節奏等等，都是只有決策者知道的秘密。決策者和一般股民之間，存在巨大的信息不對等。

矢板明夫質疑，事先知道資金走向消息的人可以將自己立於不敗之地，但這一波散戶把身家性命的錢投入股市，恐怕都會被牢牢套住。這也將引發更大的民怨，「到時候不但經濟救不起來，中國的社會治安等各種問題也會大規模湧現」。

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