台泥董事長張安平：未要求進口原物料支付碳成本 會把台灣產業搞掉

台泥董事長張安平表示，綠色轉型須跨國界，針對環境部預定在年底前公告碳費制度，只收國內碳費未要求進口原物料支付碳成本，「這會把產業搞掉」。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）董事長張安平表示，綠色轉型須跨國界，針對環境部預定在年底前公告碳費制度，只收國內碳費未要求進口原物料支付碳成本，「這會把產業搞掉」。

張安平表示，以水泥業來看，國內水泥一噸最高賣到3000元，如果到2030年一噸水泥要繳交3000元碳費，那水泥就不用生產了，但因為進口水泥會越來越多，所以台灣還是沒有減碳。

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張安平指出：「綠色轉型是跨國界的，自己不生產全靠國外，台灣基礎重工業會死得很難看。」進口水泥現在一年已經為台灣帶來300萬噸碳排，不繳碳費不合理，推動台版CBAM就是要讓進口原物料與商品也要申報碳排也要付出碳成本。

他認為，如果進口的都是碳排表現後段班的原物料與產品，對台灣的減碳毫無助益，因為全世界對於國家碳管理的概念是包括所有被我們消費的原物料與產品，「全世界會質疑台灣人均碳足跡為何如此高」。

張安平也坦言，政府不同部會間對於貿易與環境著眼點不同，環境部無法獨自解決所有的問題。舉例來說，台灣進口水泥熟料最大宗來自印尼越南，但當國貿局說要把東南亞佈局當作是台灣的延伸，環境部能主張這些進口產品必須付出碳成本嗎？

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