桓鼎-KY重大內控缺失遭罰20萬違約金 10/8改採預收款券交易

櫃買中心公告，桓鼎上櫃有價證券自10月8日起採預收款券交易，暨因違反上櫃公司內部控制制度查核作業程序，處以違約金20萬元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告，上櫃建材股桓鼎-KY（5543）從下週二（8日）起改採預收款券交易，並因違反「上櫃公司內部控制制度查核作業程序」，遭櫃買處20萬違約金。

桓鼎今日上午召開重訊記者會。根據該公司發布的新聞稿，是針對董事張建智透過第三地區公司Buima Holding Hong Kong Ltd.代表人身份，私自將桓鼎100%持有之子公司崇佑（中國）新材料變更為其所有；以上半年最新財報顯示，崇佑新材料股權價值高達4.19億元，為重要公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。

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櫃買中心則表示，其重訊記者會說明，該公司重要子公司崇佑（中國）新材料股權未經適當授權程序移轉至董事個人名下，內控執行顯有重大缺失，核有業務規則同條項第20款「本中心基於其他原因認有必要者」之情事，且本案對股東權益有重大影響。

櫃買中心基於保障投資人權益，從8日起改變桓鼎的交易方式，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報；另因屬本中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第1項所列情形，依同條第2項規定處以違約金20萬元整。

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