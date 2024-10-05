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德國企業大整併 2024年收購逾台幣3兆元

2024/10/05 07:23

阿布達比國家石油公司（Adnoc） 宣布以117億歐元（台幣4131億元）價格收購化學品生產商科思創（Covestro AG）。（彭博）阿布達比國家石油公司（Adnoc） 宣布以117億歐元（台幣4131億元）價格收購化學品生產商科思創（Covestro AG）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期德國的一系列鉅額企業收購已使交易額達到近1000億美元（近台幣3.2兆元），超過歐洲其他國家的增幅，並給銀行業帶來復甦的希望。

根據彭博彙編的數據顯示，今年德國的企業收購額已飆升90%，達到960億美元（台幣3兆元），為3年來的最高水準，這也是2024年更廣泛的歐洲各國交易增長42%的兩倍多。

阿布達比國家石油公司（Adnoc） 宣布以117億歐元（台幣4131億元）價格收購化學品生產商科思創（Covestro AG），這是德國有史以來規模最大的中東收購案。此外，收購公司TPG Inc.則以67億歐元（台幣2366億元）收購計量公司Techem。就在這些交易發生幾週前，丹麥運輸集團DSV A/S 同意以143億歐元（台幣5049億元）收購德國鐵路公司的物流部門。

美國銀行德語區併購主管Lukas Poensgen表示：近幾個月來，德國的併購活動顯著回升，超過其他地區。德國併購市場的低谷已經過去，預計活動繼續上升。德國企業面臨能源成本飆升和來自中國激烈競爭的壓力，要求其簡化公司結構，從而催生許多交易。

傑富瑞金融集團 （Jefferies Financial Group Inc.） 德語國家投資銀行業務主管斯文·鮑曼（Sven Baumann）表示，企業對重組變得更加開放，這有助於推動交易。鮑曼表示，德國中小型企業已經意識到不斷變化的全球環境中的挑戰和機會。

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