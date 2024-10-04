協助山陀兒颱風受災戶，台企銀提供貸款展延及災後重建融資。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕颱風山陀兒侵襲，台灣企銀提醒受災戶因颱風受到損失，可先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局或經濟部委託輔導單位等申請核發受災證明，於受災日次日起半年內，皆可向台企銀提出復工營業計畫融資、重建貸款及既有貸款展延等服務。

台企銀指出，針對中小企業災後修建廠房、購置機器設備及原物料或重啟營運等所需資金，提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助；另受災旅宿業及地方創生事業，配合政府政策推動「受災旅宿業貸款」及「協助地方創生事業融資」等貸款，上述4項貸款，中小企業信保基金皆配合提供8至10成信用保證，且送保期間免計收保證手續費，減輕受災企業負擔。

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個人受災戶方面，台企銀也推出「協助災區住宅修繕貸款」，提供災區民眾住宅重置或修繕資金最高新台幣200萬元，及最高新台幣20萬元資金可購置自用傢俱、家電及交通工具等日常生活必須配備；除了融資協處外，該行亦提供受天然災害損失之保險理賠及信用卡掛失等措施，致力協助受災民眾儘速渡過天災受損影響，恢復原本生活運作。

台企銀表示，秉持服務不中斷原則，受災企業及個人可於受災第一時間，透過該行客服中心或官方網站，線上預約受災協處金融服務，該行全台125家營業單位皆會積極受理申請，以實際行動力挺受災企業恢復營運及民眾重建，落實企業社會責任。

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