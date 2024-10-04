微軟也在用！伊頓首創「儲能結合電力管理」高科技廠意願高

伊頓電氣首創「儲能結合不斷電（UPS）」新產品問世，台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，微軟在歐美的資料中心已率先採用。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕智慧動力管理公司伊頓電氣首創「儲能結合不斷電（UPS）」新產品問世，台灣與菲律賓總經理林鈺培今日表示，微軟在歐美的資料中心已率先採用，目前國內多家高科技業者也正在評估中。

有關伊頓最新研發「EnergyAware結合UPS與儲能系統」，林鈺培指出，EnergyAware關鍵電力保護儲能系統整合UPS與先進儲能功能，並透過削峰填谷、需量反應、時間電價管理等策略，在提供關鍵設備電力保護的同時，參與供電單位的電力調度，從而創造額外效益，這產品在歐美Microsoft的資料中心已有實績，技術引進台灣後，也有多家本土企業與高科技廠正在評估採用。

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他解釋，兼具模組化與可擴展特色的Eaton xStorage Container電池儲能系統 （BESS），整合電力轉換系統（PCS）、電池管理系統（BMS）、能源管理系統（EMS）等多種關鍵元件，透過容器化方式提供一體化解決方案，xStorage Container支援併網及離網應用，適用於各種商業、工業及微電網情境。

林鈺培也說，伊頓在台多年，不光只是引進最新型產品，同時也積極了解本地客戶需求，為客戶提供更完善的服務，不僅設立儲能實驗室，還擴編客服團隊，透過在地化策略迅速回應市場需求，強化台灣市場競爭力。

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