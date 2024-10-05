歐中緊張升溫！歐盟通過對中國電動車課徵最高45％關稅

歐盟通過對中國電動車課徵最高45%關稅案。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟27個成員國4日在10國投票支持、5國反對、12國棄權下，通過未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以抵制獲得國家不當補貼的廉價中國製電動車湧入歐洲市場。中國商務部對此表達強烈不滿，呼籲歐盟延後實施該措施，以避免升高貿易衝突。

歐盟執委會在調查確認中國補貼汽車產業違反公平競爭原則後，7月對中國製電動車加徵臨時性關稅，4日的投票將該措施升級為永久性。包括法國、義大利與波蘭等10國支持在既有10％關稅上在加徵最高35.3％反補貼關稅。德國、匈牙利等5國投票反對，西班牙、瑞典等12國則投票棄權。

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法新社報導，儘管該關稅措施未能贏得多數成員國支持，但以德國為首的反對陣營也無力將之否決，亦即須取得代表歐盟至少65％人口的15個國家力挺。該結果使最終決定權落入歐盟執委會之手。

歐盟執委會4日宣佈，投票顯示該案取得足夠支持，儘管如此，歐盟將與中國持續談判，「以探索替代的解決方案，該方案必須完全與世界貿易組織規範相符，能充分解決歐盟執委會調查所確立的有害補貼問題，並且是可以監督與執行的」。

歐盟執委會表示，相關措施是為了保護歐洲關鍵的汽車產業，該產業提了供歐盟1400萬人的就業，但沒有像中國一樣取得龐大國家補貼。中國一再批評該新關稅是「保護主義」措施，將引發貿易戰。近期加拿大與美國已對中國電動車加徵100％關稅。

在投票後，德國財長林德納（Christian Lindner）警告，「儘管投票結果支持加徵關稅，但歐盟不應引發貿易戰；我們需要協商初解決方案」。匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）批評，「歐盟希望做的就是一場經濟冷戰」。

德國汽車巨頭BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）說，「投票結果對歐洲汽車業而言是一記致命訊號。現在需要的是歐盟執委會與中國快速達成和解，以防止兩敗俱傷的貿易衝突」。福斯汽車聲明說，「計畫實施的關稅是錯誤方式，無助改善歐洲汽車產業的競爭力」。

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