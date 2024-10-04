資金銀彈續入台灣 金管會：外資9月淨匯入15.3億美元

根據金管會最新統計，外資9月單月淨匯入金額15.31億美元，折合新台幣約484.6億元（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資銀彈續流入，台股後勢仍看好！根據金管會今天公布統計，儘管外資法人在今年9月「淨賣超」台股（含上市及上櫃）809.98億元，不過，另一方面，外資卻持續淨匯入資金到台灣市場，9月單月淨匯入金額15.31億美元，折合新台幣約484.6億元，而非將資金抽走。

此外，若進一步計算今年以來外資動向，今年1~9月淨匯入累計金額達295.23億美元，創「史上同期」新高紀錄。

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所謂外資「淨買超／淨賣超」是指外資買賣我國股票狀況，市場多以集中市場（上市公司）的進出金額表示，但金管會另有提供上市及上櫃的整體買賣超之統計；至於外資「淨匯出／淨匯入」是指外資資金匯入及流出，相減之後的結果。「淨買賣超」與「淨匯出入」兩者均為觀察外資動向之重要指標。

首先，觀察前一個月的外資動向，由於8月台股深陷全球股災，引發股民信心危機，外資在8月當月是大舉賣超、金額超過990多億元；但根據金管會統計，外資8月單月反而是「淨匯入」14.17億美元。

也就是說，外資並未如外界擔心，把銀彈匯出「閃人」，而且資金還持續「進場」流向台灣，準備隨時伺機而動、進場布局加碼台股。

其次，根據金管會公布9月單月最新數字，單月淨匯入金額15.31億美元，若以九月三十日收盤匯價31.651元計算，折合新台幣約為484.6億元；換言之，外資雖然已經連續2個月淨賣超台股，但近2個月都是呈現淨匯入，顯示外資仍看好台股後續。

「預期美國大選後，外資買超力道將回歸台股！」投顧分析師表示，外資從7月至9月開始連續賣超台股，分別為3500億元、1093億元及1924億元（9/16日止），三個月合計賣超6500億元，主要受到先前「AI族群漲多」、「外資趁選前提前拔檔」及「日圓平倉交易」等諸多利空使然；不過，在Fed降息後，市場稍恢復樂觀情緒，外資資金小部分回流，預估美國大選若賀錦麗當選，政局維持現況下，外資資金將逐步回歸台股。

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