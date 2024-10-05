三星用零食包企圖平息印度罷工 發放巧克力和水果

印度清奈的三星電子工廠罷工持續近一個月，工人要求三星廠提高工資和承認工會。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕位於印度清奈的三星電子工廠罷工持續近一個月，工人要求三星廠提高工資和承認工會。根據媒體Frontline最新報導，隨著罷工進入第4周，三星已開始向罷工工人發送巧克力和水果的零食包，並探訪員工家人，希望平息罷工。

上個月三星電子警告罷工工人，如果他們繼續抗議，工人將無法獲得工資，並面臨被解僱的風險。

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不過，現在三星開始採取說服措施。根據報導，管理層一直都向罷工工人發送裝有水果和巧克力的零食包，並拜訪他們的家人，希望阻止他們參與抗議活動。媒體指出，這是三星試圖破壞罷工的戰術之一。

據報導，由三星印度工人聯盟-印度工會中心（SIWU-CITU）領導的罷工，導致三星產量減少80%。三星泰米爾納德邦工廠約有1800名工人，其中1000多人自9月9以來一直在罷工。SIWU-CITU要求承認工會，將3年薪資提高到3萬6000盧比（台幣1萬3752元），將輪班津貼從150盧比（台幣57元）增加到250盧比（台幣95元），並將陪產假從3天延長到7天。工會也希望三星電子為具有相同資格和職責的工人實行同工同酬。

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