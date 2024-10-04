中國救經濟政策 台泥董事長張安平：3、4個月才會發酵

台泥董事長張安平表示，中國多項救經濟政策對刺激中國經濟確實會有幫助，但效期不會馬上浮現，預期要3、4個月時間才會發酵。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國疫後景氣低迷，北京政府近期祭出一連串拯救經濟政策，台泥（1101）董事長張安平表示，中國多項救經濟政策對刺激中國經濟確實會有幫助，但效期不會馬上浮現，預期要三、四個月時間才會發酵。

張安平表示，中國經濟雖然會被帶動，但是速度不會太快，主要是消費心態仍需時間調整，像是房地產雖然將受惠很大，也需要時間等待，中國民眾不會一看到新政策就趕快跑去買房子，一定會先打聽一下，確認清楚才有動作。

請繼續往下閱讀...

他指出，雖然整體景氣仍會拖一陣子，但至少不會再往下走，第四季有機會看到一點效益，明年第一季後會較明顯，各產業產能過剩問題太嚴重，也不是短時間內可以消化。

以水泥產業為例，當地的水泥研磨產能，足以供應全球市場需求量，甚至還會超過，不過，往好的方面來看，中國已推出減碳政策，預計明年上路。

該政策主要獎勵三年內減碳最好的前10%水泥業、淘汰減碳表現最差10%的業者，雖然對降低水泥業產能過剩問題將有所改善，但是還是不夠，後續仍需要時間逐步調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法