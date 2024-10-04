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高雄銀行啟動災後修復計畫 5日受薪戶可如常領薪

2024/10/04 14:28

高雄銀行啟動災後修復計畫，盼每月5日的受薪戶可如常領薪。（資料照）高雄銀行啟動災後修復計畫，盼每月5日的受薪戶可如常領薪。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 山陀兒颱風來襲，高雄連放4天颱風假，傳出有公司行號每月5日發薪作業也受到影響；高雄銀行啟動災後修復計畫，盼5日受薪戶可如常領薪。

山陀兒颱風重創南台灣，今（4）日高雄銀行高屏地區分行雖因停班停課，未對外營業，為協助企業每月發薪服務，只要企業今天到分行開立取款條及提供發薪名冊，高銀分行的留守人員將受理申請並正常作業，讓明（5）日受薪戶可如期領薪，高銀今日也主動通知各薪轉客戶。

另外，為協助高雄市民迅速恢復正常生活，即日起凡是高雄銀行的房屋貸款戶及廠房貸款既有客戶，因此次風災造成生活或企業營運受影響者，提供1年免繳本金、只繳利息的寬緩方案。

針對已辦理過寬限期者，高銀給予再延長1年寬限期，未辦理過寬限期者，高銀也提供最長1年的寬限期，希望能減輕受災戶繳款壓力，讓受災居民、廠商渡過難關及重建家園。

高銀也將配合中央政府及信保基金的中小企業災害復舊、企業小頭家貸款、受災旅宿業貸款及協助災區住宅修繕貸款等信用保證措施，提供受災企業與民眾災後重建所需復舊週轉金、修復或重置機器設備、廠房、營業場所、住宅資金，讓受災家庭與小型商戶能夠迅速獲得資源，民眾及企業可直接向高銀各營業單位諮詢窗口洽詢。

高雄銀行強調，這次風災對市民的生活造成重大影響，身為在地金融機構，希望為市民提供及時且有力的支持，幫助他們快速恢復生活。

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