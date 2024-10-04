進軍浮動式離岸風電 台亞展示BW Idoel專利「阻尼池®」技術

BW Ideol 亞洲區業務開發經理山田睦（左）、台亞風能董事長吳坤達（右）與「阻尼池®」（Damping Pool®）浮動式基礎模型合影。（台亞風能提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕 2024台灣國際智慧能源週延至今（4）日開幕，台亞風能舉辦「浮動風電前瞻技術分享會」，首次邀請法國浮動式技術龍頭BW Ideol來台公開演講，揭露目前最成熟及最適市場化的浮動式風電技術－搭載BW Idoel專利「阻尼池®」（Damping Pool®）的浮動式基礎，並分享國際開發經驗。

台亞風能表示，目前除BW Ideol亦有不少國際業者對台灣浮動式市場保持高度興趣，如示範案能在台成功，可大幅增進國際市場對台發展信心。

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BW Ideol亞洲區業務開發經理山田睦說明，BW Ideol搭載「阻尼池®」專利技術的浮動式基礎，不但是目前最成熟及最適合商業規模開發的浮動式風電技術，亦在法國及日本皆有全尺寸的示範案發電併網。

BW Ideol為全球唯一一家在日本和歐洲兩地都擁有實戰經驗的技術供應商，其浮動式基礎除了能搭載市場上最新的大型風機，並具備快速生產和安裝的優勢，體積小、施工便利、吃水淺，滿足多數商港水深限制。此外，這款技術已成功跨市場運行並取得國際認證，證實了技術的可靠性與市場潛力。

山田睦強調，「阻尼池®」技術的抗風浪穩定性表現極佳，BW Ideol浮台挺過逾30次颱風、9.5米巨浪，成功應對極端氣候挑戰。在2023年冬季的3個月中，法國Floatgen示範案的容量因數平均達到59.2%，單月最高容量因數為66.3%。

另日本Hibiki專案能在颱風侵襲下穩定運轉，這亦是目前世界第一具備在颱風中實際運行經驗的歐洲浮式風電技術，相當適合台灣氣候條件的技術。

他也說明，全球頂尖海事公司BW Offshore為BW Ideol的母公司，在浮式生產儲卸油船（FPSO）業務中展現出強大的財務實力、海上運營和執行經驗等多方面優勢。BW Ideol計畫在歐洲及亞洲持續開發浮動式風力發電專案，預計在2030年規模將至少達到10GW。

台亞風能董事長吳坤達指出，台亞風能作為本土開發商，積極引進世界級團隊，搭起台灣與國際技術接軌的橋樑。

對浮動式風電未來展望，吳坤達表示，政府正在規劃浮動式示範案，台亞風能及合作夥伴相信是台灣風電進入下一世代的關鍵，如示範案在台成功，可大幅增進國際市場對台發展浮動式技術的信心，後續商業規模開發也會更容易成功，讓台灣的風場在亞洲市場更具有吸引力。

他也指出，與國際夥伴進軍台灣浮動式市場的目標不變，且目前除BW Ideol，亦有不少國外業者對台灣市場仍保持高度興趣。

吳坤達強調，台亞風能的目標有兩個，一是推動台灣的能源轉型，確保轉型過程順利無痛，並積極進行地方溝通；二是協助政府完成浮動式風場示範案，吸引更多國際優秀業者來台投資，共同促進台灣風電產業的發展。

台亞風能與BW Ideol在2022年簽署合作備忘錄，隨即展開合作，共同開發位於苗栗外海的「環亞離岸風力發電計畫」，已在今年3月順利通過環評審查。

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