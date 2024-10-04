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富威電力攜手旭威認證 串聯AI智慧綠電與碳管理永續服務

2024/10/04 13:02

富威電力與旭威認證攜手參加國際淨零永續展，並舉辦「啟動永續未來AI智慧綠電與碳管理」論壇。（業者提供）富威電力與旭威認證攜手參加國際淨零永續展，並舉辦「啟動永續未來AI智慧綠電與碳管理」論壇。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣國際智慧能源週登場，森崴能源（6806）子公司富威電力（6994）與旭威認證攜手參加國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」展出，富威電力董事長胡惠森指出，富威電力攜手子公司旭威認證，幫助台灣企業加速落實淨零永續目標。

胡惠森表示，再生能源作為淨零碳排的關鍵指標，全球各國皆已加速建置再生能源基礎建設並實施碳關稅政策，台灣也力拚碳費制度在今年底前上路，加速能源轉型步調。富威電力攜手子公司旭威認證，將從國際淨零碳排趨勢，協助台灣企業掌握最新的減排路徑與作法，配合能源技術服務產業（ESCO）的節能減碳，及碳盤查、碳認證、綠電採購等多面向的淨零手段，幫助台灣企業加速落實淨零永續目標。

此外，配合企業綠電購電需求，中華民國再生能源公會也安排10月5日上午10:30假富威電力P0922的攤位廣場前舉辦一場售電業甘苦談及售電實務分享會，邀請富威電力、大同智能、艾涅爾電力、天能綠電（雲豹）、星星電力（泓德）、能源超商（台泥）、中曜（中租）等各家售電業者，現場提供專業綠電諮詢服務及如何挑選優良的售電合作方，促成綠電買賣媒合機會。

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