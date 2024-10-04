下週國內油價估降0.1元

下週國內汽、柴油預估降0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週國內油價續降！國際油價雖走高，但中油公司持續啟動雙平穩措施，下週汽油、柴油預估降0.1元。

國際油價因以色列空襲黎巴嫩擊斃真主黨首領、伊朗向以色列發射 180 多枚彈道飛彈，市場擔心中東情勢緊繃恐影響原油供應而上漲。

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累算至10月3日的7D3B週均價為73.98美元，較上週73.92上漲0.06美元。

新臺幣兌美元匯率31.744較上週31.874升值0.13元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.4元。

但中油持續啟動雙平穩措施，愈估下周汽油預估實際調降0.1元、柴油調降0.1元，若按照預估，92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元。實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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