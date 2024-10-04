有效防止鋰電池過熱失控 明曜科技在國際智慧能源展秀新招

明曜科技（Etica） 今天在國際智慧能源展宣布與美國客戶以其電池儲能專利全浸沒冷卻技術，攜手億鴻系統，進軍海外市場。

（公司提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明曜科技（Etica） 今天在國際智慧能源展宣布與美國客戶以其電池儲能專利全浸沒冷卻技術，攜手億鴻系統，進軍海外市場。這項突破性技術於 2023 年獲得專利，並於 2023 年Q4投入商業部署，明曜表示，它可以有效防止鋰電池熱失控的風險。

與其他儲能公司領域的許多公告不同，明曜科技的專利全浸沒冷卻技術並不是一個實驗性概念。其有效性和可擴展性已在工業、公用事業和住宅市場的實際環境中得到驗證。這種廣泛的部署展示了該技術確保大型和小型儲能系統安全性和可靠性的能力。透過專利全浸沒冷卻技術徹底改變儲能安全性。

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明曜科技指出，隨著儲能成為社區不可或缺的一部分，安全是首要任務。明曜科技的浸沒冷卻技術不僅樹立了安全的新行業標準——它正在徹底改變我們對能源存儲的看法。通過有效消除熱失控引發的傳播風險，明曜為家庭、工業和公用電網中更廣泛採用電池儲能系統（BESS）打開了大門，加速向可持續能源的轉型。

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