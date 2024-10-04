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台積電全球領先！外媒揭晶圓代工兩極化發展 按讚「護國神山」潛力

2024/10/04 12:29

外媒指出，台積電（2330）在晶圓代工領域中，是明顯的技術領導者。外媒指出，台積電（2330）在晶圓代工領域中，是明顯的技術領導者。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現今許多半導體公司僅設計晶片，然後將晶片製造外包給晶圓代工廠，但外媒以英特爾（Intel）為例，表示經營代工業務並不容易，在進軍代工產業的同時，虧損也持續不斷擴大，反觀台積電（2330）在這個領域是明顯的技術領導者，也是全球最大的半導體代工製造商。

美國財經投資媒體Motley Fool報導，台積電是全球最大半導體代工製造商，估計在全球晶圓代工市場中佔有60%的市場，更重要的是，估計全球90%最先進晶片都是由台積電生產，其客戶還包括輝達、博通、蘋果等。

外媒指出，台積電成為這場人工智慧（AI）晶片競賽的大贏家並不意外，因為台積電客戶輝達，所設計的圖形處理單元（GPU）的需求超過了供應，並且來自博通等公司的客製化AI晶片的趨勢不斷增長，促使台積電擴大其最先進製程節點的產能以滿足客戶需求。

此外，台積電最大客戶蘋果，使用台積電最先進製造技術為iPhone製造出晶片，業界人士預期，iPhone 16的推出，台積電將從中受益。

而貝恩（Bain & Co）最近預測，對GPU和具有AI功能的智慧型手機和設備的需求激增，可能會導致高階晶片短缺，但這種情況只會加強台積電強大的半導體供應鏈地位。

由於台積電的服務需求量大，該公司在產能增加的同時，也一直享有穩固的定價權。摩根士丹利稱，台積電計劃在明（2025）年漲價，若先進晶片的供應仍然緊張，未來幾年價格可能會繼續上漲。

Motley Fool認為，AI基礎設施建設仍處於早期階段，隨著大型語言模型（LLM）的發展，需要更多的運算能力來進行訓練，恰巧這種運算能力是由AI晶片所提供動力，而晶片的製程，就是出自於台積電。

另外，電腦設備、智慧型手機、以及汽車、消費性電子產品等也需要大量的晶片，並且在晶片使用上不斷的進步，文章表示，順應這股趨勢的最佳投資方法，就是投資台積電，因為無論哪個晶片設計商或軟體平台贏得AI競賽，台積電都會從中受益。

不過文章也提醒，倘若未來AI基礎設施建設失敗，同時間有些國家可能會希望多元化，遠離晶片製造重點台灣，台積電可能會因此陷入困境。

但文章指出，台積電正在全球擴張，且在多的競爭對手中遙遙領先，其在先進晶片領域佔據90% 的市場就表明了這點，這是市場前進的最重要部分。

文章表示，台積電不太可能在未來30年內實現3000%的回報，但隨著AI在未來20到30年內越來越成為生活的一部分，更多的終端設備也將需要晶片，台積電非常有潛力，也看起來將是AI大贏家。

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