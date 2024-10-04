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焦點股》精測：Q3營收創近7季新高 估Q4續向上

2024/10/04 11:03

精測Q3營收創近7季新高，估Q4續向上（記者洪友芳攝，資料照）精測Q3營收創近7季新高，估Q4續向上（記者洪友芳攝，資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕精測 （6510）昨公佈9月營收達3.17億元，月增5％、年增46.6％，創近21個月以來新高，第3季營收9.17億元、季增26.9%、年增32.4% ，創近7季新高；營收成長，帶動精測今股價以526元開出，最高達545元，漲幅4.4%，截至10點32分，股價來到534元，上漲12元、漲幅2.3%。

精測今年1到9月合併營收達 23.2億元，較去年同期成長 9.6%。精測指出，隨著產業進入傳統旺季，公司在AI相關晶片高頻高速測試需求增溫，下半年營運復甦，今年業績呈現逐季成長走勢，第4季將續向上。

精測第3季受惠於智慧型手機晶片探針卡、超高速運算 （HPC） 等 AI 相關晶片測試板訂單暢旺，季度營收呈現逐月成長走勢，9月單月營收更站上近21個月以來新高，除了受惠於終端智慧型手機新機效應之外，HPC、AI 相關測試板營收占單月總營收比重逾4成，成為貢獻營收主要來源。

精測指出，在探針卡方面，智慧型手機應用處理器晶片 （AP） 於本季度開始進入次世代AI機種出貨旺季，相關半導體測試介面需求同步增溫，市場需求帶動公司高低溫且高速測試的混針探針卡出貨比重提高，也是公司今年下半年營收關鍵支柱，目前混針自製探針卡的自有技術成功建立起技術門檻，為來年的業績延續成長動力。

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