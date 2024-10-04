抓最後一個！中國股市暴力反彈 分析師示警「最大風險」

中國股市近期暴力反彈。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國當局上週宣布一系列救市措施，推動了中國滬深300指數連9天上漲，累計漲幅超過25%，週一（9月30日）漲幅超過8%，創16年來最大單日漲幅，上證綜合指數週一也大漲超過8%，儘管中國目前因「十一長假」休市一週，要等到下週二（8日）才會開市，儘管分析師普遍預測中國股市還會持續上漲，但也示警，因為「沒人想當最後一個進場」，因此市場波動恐會加劇，另外這波最大風險在於，若刺激措施效果沒能達到預期，漲勢可能會迅速逆轉。

《CNBC》報導，麥格理資本（Macquarie Capital）中國股票策略主管Eugene Hsiao預計，中國股市在下週二開市後還會繼續漲。他表示，北京最近的刺激方案，加上散戶投資者的更多參與，可能會推動中國股市更長的漲勢。

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但Eugene Hsiao也稱，若中國中央政府的刺激措施沒能達到預期，那股市的漲勢可能就會「脫軌」。其他可能縮短漲勢的事件包括「強於預期的美國就業數據，意味著聯準會降息幅度較小」，或「川普在11月勝選」。

研究機構「中國褐皮書」（China Beige Book） 營運長Shehzad Qazi預計，中國股市的漲勢，甚至可能持續到今年底。但他也示警，稱如果市場對當局刺激措施的效果感到失望，那麼中國股市在2025年恐將面臨「市場情緒嚴重逆轉」的風險。

中國市場研究集團（CMR）董事總經理Shaun Rein預計，中國股市仍有1至3週的上漲空間，但隨著投資人獲利了結，下跌也是很可能出現的狀況，有鑑於這波反彈主要是由市場情緒所推動的，因此未來市場上波動可能會更多，因為「沒有人想成為最後一個進場的人，但也沒有人想成為最後一個出場的人」。

野村證券首席中國經濟學家Ting Lu則在報告中指出，越來越多的散戶被激勵進場，「擔心錯過看似一生一次的反彈」。他建議在最近的市場狂熱中，投資者應該進行「更清醒的評估」。

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