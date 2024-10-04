避險需求強 黃金走穩

週四（3日）黃金價格走穩。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（3日）黃金價格走穩，係因投資者淡化了聯準會（Fed）再次大幅降息的預期，且中國緊張局勢升級帶來的避險需求，抵銷了美元走強的壓力。

現貨黃金持平於每盎司2657.89美元，上週黃金價格觸及歷史新高2685.42美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.4%，報每盎司2679.2美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter A. Grant）表示，地緣政治局勢緊張局勢與預計轉變貨幣政策，而導致美元升值，這些因素相抵後出現某程度的平衡。

以色列軍方敦促黎巴嫩南部20多個城鎮的居民立即撤離，葛蘭特表示，隨著中東緊張局勢升級，市場對11月再次大幅降息的預期有所回落。

在政治不確定時期，黃金受益於避險性質，且因不孳息而能受益於降息環境。

里奇蒙聯邦準備銀行（Richmond Federal Reserve Bank）總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，Fed可能要比預期更長的時間才能將通膨率恢復到2%目標，從而限制了降息幅度。

交易員預計11月聯準會降息25個基點的可能性為33%。目前市場焦點是週五公布的非農就業報告。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「如果市場認為Fed更有可能升息50個基點，這是黃金利多，反之就會看到金價進一步回落。」

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