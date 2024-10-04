晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達內部人狂賣股套現！規模創2020年來新高

2024/10/04 10:14

包含黃仁勳在內，多名輝達內部人士在今年不斷拋售輝達股票。（歐新社）包含黃仁勳在內，多名輝達內部人士在今年不斷拋售輝達股票。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最近完成了在今年初設定的賣股計劃，但值得注意的是，包含黃仁勳在內，多名輝達內部人士在今年不斷拋售輝達股票，根據統計，截至週四（3日），輝達高層和董事在2024年賣出了近1100萬股輝達，是2020年以來計入拆股影響後，至少減持規模最大的一年，累計套現超過18億美元（約577.9億元新台幣），而且預料今年內還會有更多拋售計畫。

《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳9月底就提前完成了在今年初設定的賣股計劃，在3個月內共賣出600萬股輝達股票，套現7.13億美元（約228.9億元新台幣）。輝達第2大股東同時也是董事的史蒂文斯（Mark Stevens）也不惶多讓，今年已經賣出160萬股，套現3.9億美元（約125.2億元新台幣），而且更披露了再賣出300萬股的計畫。

其他主要賣家還包含輝達董事考克斯（Tench Coxe），他今年也藉由賣出輝達股票，套現5.25億美元（約166.4億元新台幣）。

不過輝達內部人士的套現規模，占輝達整體流通股的比例仍然很小，輝達股票總流通量達245億股，而黃仁勳在完成賣股計畫後，仍持有超過1000億美元（約3.21兆元新台幣）的輝達股票，對於現在考慮是否買進輝達股票的投資者來說，內部人士的套現未必被視為利空信號。

過去幾個月，輝達股價仍面臨許多其他壓力，駿利亨德森（Janus Henderson）投資組合經理費雪（Denny Fish）認為，最大的因素，是投資人擔心在人工智慧（AI）運算上的巨額支出，還能持續多久？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財