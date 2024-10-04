輝達內部人狂賣股套現！規模創2020年來新高

包含黃仁勳在內，多名輝達內部人士在今年不斷拋售輝達股票。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最近完成了在今年初設定的賣股計劃，但值得注意的是，包含黃仁勳在內，多名輝達內部人士在今年不斷拋售輝達股票，根據統計，截至週四（3日），輝達高層和董事在2024年賣出了近1100萬股輝達，是2020年以來計入拆股影響後，至少減持規模最大的一年，累計套現超過18億美元（約577.9億元新台幣），而且預料今年內還會有更多拋售計畫。

《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳9月底就提前完成了在今年初設定的賣股計劃，在3個月內共賣出600萬股輝達股票，套現7.13億美元（約228.9億元新台幣）。輝達第2大股東同時也是董事的史蒂文斯（Mark Stevens）也不惶多讓，今年已經賣出160萬股，套現3.9億美元（約125.2億元新台幣），而且更披露了再賣出300萬股的計畫。

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其他主要賣家還包含輝達董事考克斯（Tench Coxe），他今年也藉由賣出輝達股票，套現5.25億美元（約166.4億元新台幣）。

不過輝達內部人士的套現規模，占輝達整體流通股的比例仍然很小，輝達股票總流通量達245億股，而黃仁勳在完成賣股計畫後，仍持有超過1000億美元（約3.21兆元新台幣）的輝達股票，對於現在考慮是否買進輝達股票的投資者來說，內部人士的套現未必被視為利空信號。

過去幾個月，輝達股價仍面臨許多其他壓力，駿利亨德森（Janus Henderson）投資組合經理費雪（Denny Fish）認為，最大的因素，是投資人擔心在人工智慧（AI）運算上的巨額支出，還能持續多久？

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