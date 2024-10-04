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小摩：特斯拉高成長神話破滅 股價有46％修正空間

2024/10/04 09:43

特斯拉（Tesla）第3季全球交車量創同期新高，但仍不及外界期待，引發股價下跌。（路透）特斯拉（Tesla）第3季全球交車量創同期新高，但仍不及外界期待，引發股價下跌。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉在中美歐市場都面臨越來越大的競爭壓力。特斯拉在公佈第3季的交付量和產量數據，為今年首季實現銷量增長，但季度交付量仍未達市場預期，股價應聲下滑。摩根大通（JPMorgan）認為，隨著特斯拉的「高成長神話」破滅，長期股價恐跌至130美元，修正幅度高達46%。

Markets Insider報導，特斯拉第三季全球交車總數年增6.4%至46萬2890輛，創史上最佳第3季銷售紀錄。不過，成長力道沒有想像中強勁，略低於FactSet統整分析師平均預期的46萬9828輛。

摩根大通分析師Ryan Brinkman直言，特斯拉的高市值反映市場對其「高成長」的樂觀期待，特斯拉今年銷量恐首見年減，高成長魔力不再，勢必拖累股價表現。

Brinkman將特斯拉2025年12月目標價訂在130美元，距離10月3日收盤價240.66美元，尚有46%的下跌空間。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾喊出，2024年全球交車量可望再攀新高，超越2023年的180.9萬輛。以此計算，特斯拉第四季交車量必須衝上51萬5000輛，才能順利達標。

這不僅比2023年第四季創下的歷史高點48萬4507輛還高出6%，也高於華爾街預測的50萬輛。

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