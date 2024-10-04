美東大罷工落幕！ILU與USMX就工資和合約延期達成臨時協議（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美東碼頭大罷工結束！隨著國際碼頭工人協會和美國海事聯盟週四（3日）同意就工資問題達成1項暫定協議，並將現有合約延長至明年1月15日，以便有時間談判新合約，為期3天的罷工終於落幕。

消息人士告訴CNBC，根據暫定協議，ILU的工資將在6年內增加 61.5%，至於港口自動化的核心衝突仍在談判中。

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CNBC報導，此項協議結束了自10月1日以來困擾東海岸和墨西哥灣沿岸港口並威脅美國水果、汽車和其他商品供應的罷工。

國際報碼頭工人協會和美國海事聯盟在聯合聲明中表示，國際碼頭工人協會和美國海事聯盟有限公司已就工資問題達成初步協議，並同意將主合約延長至 2025 年1月15日，以重返談判桌就所有其他未決問題進行談判​​。

本週，罷工已經開始給美國供應鏈帶來壓力，根據 CNBC 先前報道，由於港口無法運營，數千個貨櫃被傾倒在錯誤的港口，價值數十億美元的貨物被拋在近海。

這次罷工是ILA 自 1977 年以來的首次罷工，影響了14個不同港口的運作。工會8萬5000名成員中約有5萬人本週參與了罷工。ILA 主席 Harold Daggett 在週二的聲明中表示，工會要求在6年合約中每年增加每小時5美元。

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