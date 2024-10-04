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等待非農就業報告！道瓊跌184點 台積電ADR逆勢上漲2.09％

2024/10/04 07:31

週四美股多收黑。（法新社檔案照）週四美股多收黑。（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢緊張，投資人在週五公布9月非農就業報告前展現不安，週四美國股市主要指數多下跌，道瓊工業指數下跌184.93點、0.44%，標普500及那斯達克指數分別下跌0.17%、0.04%，費城半導體指數逆勢上漲0.51%，台積電ADR上揚2.09%，收在179.48美元。

綜合外媒報導，週二伊朗對以色列發動飛彈襲擊導致股市下跌，隨著以色列開始對黎巴嫩發動地面行動，投資人正在為進一步的不確定性做好準備。由於中東情勢加劇推高原油價格，能源股同步上漲，標普500能源指數上漲1.6%。

週四的數據顯示，上週美國新申請失業救濟人數略有上升，而海倫颶風和港口罷工可能會扭曲短期內的勞動市場狀況。

週五的9月就業報告被認為對美國利率前景至關重要，經濟學家預計將增加14萬個就業機會，失業率預計將穩定在4.2%。

道瓊工業指數下跌184.93點或0.44%，收42011.59點。

那斯達克指數下跌6.65點或0.04%，收17918.47點。

S&P 500 指數下跌9.6點或0.17%，收5699.94點。

費城半導體指數上漲26.01點或0.51%，收5125.21點。

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