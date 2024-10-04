雷諾警告：歐車廠面臨逾5300億元罰款 或選擇250萬輛生產

電動車沒人要！雷諾警告，歐洲汽車巨頭面臨逾5300億元罰款，或放棄逾250萬輛汽車生產抉擇（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車沒人要，歐洲汽車巨頭面臨巨額罰款！在歐盟8月純電動車的銷量銳減43.9%，加上歐盟2025年碳排新政策，專家表示，歐洲汽車製造商將面臨數百萬美元罰款，而雷諾執行長直接挑明，罰款恐達150億歐元（約新台幣5304億元），或放棄逾250萬輛汽車生產。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，歐盟8月純電動車的銷量銳減43.9%至16萬5204輛，是連續第4個月下滑，其中德國的電動車銷量暴跌近69%，銷量僅略超過2.7萬輛，與1年前銷量激增成為強烈對比。

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CNBC報導，隨著電動車銷售劇降，加上歐盟明年（2025）將實施更嚴格汽車碳排規定，所有新車平均排放上限自2024年每公里116克降至94克，每超過1克罰款95歐元（約新台幣3359元），歐洲汽車巨頭將面臨巨額的罰款。

荷蘭國際集團（ING）運輸和物流高級部門經濟學家科·盧曼（Rico Luman）表示，歐洲汽車製造商完全有理由擔心經濟處罰的規模。

盧曼透過視訊會議向 CNBC 表示，以生產量來計算，罰款很容易達到數百萬美元。

路透社報道，雷諾執行長盧卡·德·梅奧日前表示，如果電動車銷量維持在目前水平，歐洲汽車產業可能需要支付150 億歐元的罰款，或放棄超過250 萬輛汽車的生產。

ACEA表示，該行業缺乏支持零排放轉型的“關鍵條件”，“對實現汽車和貨車2025年二氧化碳減排目標的擔憂不斷增加。

代表BMW、法拉利、雷諾、福斯和沃爾沃等公司的汽車遊說團體警告稱，歐盟現行規則「沒有考慮到近年來地緣政治和經濟氣候的深刻轉變」。

歐洲汽車製造商呼籲歐盟機構在2025年新的汽車和貨車二氧化碳排放目標生效之前採取緊急救濟措施。

不過，歐盟執行機構歐盟委員會發言人蒂姆·麥克菲（Tim McPhie）在上個月末表示，汽車行業仍有15 個月的時間來實現新目標，並補充說，現在就猜測汽車行業的規模還為時過早。

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