茂迪G10 TOPCon產線登場 拓展海外市場

茂迪積極拓展海外市場。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣智慧能源週因颱風順延，茂迪（6244）總經理葉正賢指出，G10 TOPCon產線順利換裝，9月開始出貨，在國內需求仍低迷的情況下，積極拓展海外市場，目前海外營收已過半，以東南亞、日本、歐洲為主，明年有機會進一步加速美國市場的成長力道。

他表示，來自中國太陽能模組因產能過剩、四處傾銷，各國政府對太陽能板產地過多依賴中國或中資企業心生警惕，來自海外尋求Non-China（非中國）的詢問陸續增多，日本、歐洲、美國、印度等地客戶都有，給台廠帶來不小機遇。

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此外，面對國內市場需求遲緩，茂迪也積極開發將TOPCon技術應用在智慧淨零建築BIPV上，包括彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄、輕量型模組等，葉正賢指出，其中彩色模組的詢問度相當高，展場雖僅展出紅綠藍黃四種顏色，但顏色可客製且不隨時間而褪色，就是希望在競爭策略上不要跟中國硬拼常規模組。

他也說，建築佔碳排的37%，在淨零建築的趨勢下，目前採光罩已接到歐洲訂單出貨，國內也有業者詢問，不過，還是希望能有政策法規的協助，針對建築能效達標給予獎勵優惠

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