石破茂放鴿 日銀官員：應繼續保持寬鬆貨幣

日銀官員野口旭表示，央行必須耐心維持寬鬆貨幣政策。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）政策委員會成員野口旭（Asahi Noguchi）週四（3日）表示，央行必須耐心維持寬鬆貨幣政策，因為消除大眾認為「未來物價不會大幅上漲」的觀點需要一定時間。野口的發言也強化了日銀的立場，在新政府呼籲謹慎升息後，央行預計不會太快採取行動。

綜合外媒報導，日銀知名的鴿派人士野口表示，隨著通膨連續2年多超過央行的2％目標，且名目薪資不斷成長，日本企業愈來愈願意透過漲價來轉嫁更高的成本，但實際消費低迷的情況表明，在經歷數十年的通貨緊縮和薪資成長停滯之際，家庭仍理所當然的認為，物價不會大幅上漲。

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野口在長崎向商界領袖發表演說時指出，這種情緒需要相當長的時間才能消退，整個社會也需要轉變成與日銀2％通膨目標一致的心態。野口補充，在那之前最重要的是日銀要耐心維持寬鬆的貨幣環境。

日本新任首相石破茂（Shigeru Ishiba）週三（2日）會見日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda），石破指出，在今年稍早2度升息後，目前的環境不適合日銀再度升息。石破放鴿後，推動日圓迅速貶值，日圓兌美元匯率今 （3）日早盤觸及146.9，日股週四走高。

野口是今年7月31日升息決定時，委員會當中的2名反對者之一，野口在當時表示，希望有更多的時間研究相關數據，以便作出謹慎的決定。野口週四再度重申支持貨幣寬鬆的立場，或多或少與日銀總裁近期表達的觀點一致，植田認為，現在不急於提高基準利率。

《路透》在9月4日至12日的調查中，多數經濟學家預估，日銀可能在年底前再次升息。目前，經濟學家普遍預期，日銀將在10月31日舉行下次政策會議時，保持利率穩定，下次行動可能要等到明年1月。

野口表示，隨著薪資上漲提高家庭收入，消費預計將進一步增加，企業準備應對勞動成本上升的同時，薪資持續成長的前景，也將成為服務業通膨更大推動力。日銀將逐步調整貨幣支持程度，同時仔細審查伴隨薪資成長，通膨是否穩定在2％左右。

由於日本在維持2％通膨率方面取得了進展，日銀在3月結束了負利率，並在7月將短期借貸成本提高至0.25％。植田也一改7月時立場，當時日銀升息後表明將繼續提高借貸成本，央行放鷹也引發市場暴跌。週三在與新首相石破會面後，植田則表示，日銀在決定是否進一步升息時，將謹慎行事。

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