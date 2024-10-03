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如同港劇《大時代》！港股飆漲讓小股民嗨翻、專家示警風險

2024/10/03 11:54

香港恆生指數上週（9月23日至27日）漲幅高達13%，9月單月漲幅超過17%。（歐新社）香港恆生指數上週（9月23日至27日）漲幅高達13%，9月單月漲幅超過17%。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港恆生指數上週（9月23日至27日）漲幅高達13%，9月單月漲幅超過17%，這股漲勢延續到本週，週三（2日）當天漲幅超過6%，重返22000點大關，有小股民就直呼，目前港股的狀況，「有點港劇《大時代》的感覺」，表示一週就賺了超過20%，數據同時也顯示，港股開戶數量在上週大增，但專家也提出警告，指出港股短線已超買，未來還有美國大選、全球地緣政治和中國經濟數據問題等風險，投資人得注意。

在去年才開始接觸股市的香港大學學生梁園，在接受中國媒體《證券時報》採訪時透露，他主要關注一些藍籌股，以及成交量大的熱門股，之前有賺有賠，但上週就賺超過20%，指出現在「有點港劇《大時代》的感覺」。梁園稱，《大時代》播出的時候他還沒出生，但卻是他最喜歡的港劇。劇裏面不僅有股票市場的漲跌，還有很多關於人性的東西。

報導指出，港股的火熱表現在開戶數量上，根據富途證券數據顯示，上週港股開戶數量大增103%。

不過投資港股的時間超過20年的私募基金經理馬克，相比起來就冷靜許多，表示雖然他仍看好港股的投資價值，但上漲幅度這麼快，他就會謹慎一些，手中持倉會逐漸降下來，等回調後再買進去。

海通國際分析師周林泓也認爲，目前港股這波急漲修復已基本到位，短線仍有上衝動力但已超買，認為現在能入場的資金，大都已經入場了，但他認為，任何回調都是佈局機會，預計年底前港股還有上漲機會，明年更會開啟全面上漲。

不過周林泓也提醒投資人要注意一些風險，如美國大選、全球地緣政治和中國經濟數據問題等。

在經歷了昨天的大漲之後，港股週四（3日）遭遇大幅度回調，恆生指數早盤跌幅超過4%，最低來到21442.25點。

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