拜登向資方施壓 警告美東碼頭罷工恐成「人為災難」

美國總統拜登（Joe Biden）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）週三（2日）談到導致大西洋和墨西哥灣沿岸所有主要貨櫃港口關閉的罷工行動，這場大罷工使美國東南部社區面臨經濟、人道主義危機，拜登擴大對美國港口僱主和航運公司的壓力，要求資方重啟與碼頭工人的談判，並警告，正在進行的這場罷工，恐演變成一場「人為災難」。

《彭博》報導，拜登表示，美國最不需要的就是一場「人為災難」，也就是現在正在各港口發生的事情，拜登指出，那些控制港口的公司已賺取「難以置信的利潤」，呼籲資方重啟談判，並稱「現在是時候坐下結束這次罷工了」。

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國際碼頭工人協會（International Longshoremen Association，ILA）與美國海事聯盟（US Maritime Alliance，USMX）兩大團體在薪資問題上陷入僵局，國際碼頭工人協會隨後支持成員在週二（1日）凌晨發動罷工。

美國海事聯盟堅稱，自6月取消談判以來，工會並未誠摯的對話，在午夜截止時間到的幾個小時前，加上白宮的呼籲下，USMX將新的6年合約碼頭薪資上調近50％，高於先前近40％漲幅的提案，ILA則拒絕了這項提議。

拜登支持工會的立場，認為疫情的供應鏈危機期間，貨運工作者應該從外資貨櫃輪公司的巨額利潤中分到更高的薪水。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）都支持這一觀點，並指責航運公司。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也將這一僵局歸咎於港口僱主和航運公司，批評他們在美國東南部試圖從颶風的侵襲中復甦時，缺乏對話。尚皮耶指出，資方需要立刻坐回談判桌，並向碼頭工人提出公平的報價，美國正在從颶風的影響中復甦，他們需要盡快採取行動。

白宮也呼籲承運商撤回與罷工相關的任何附加費，並警告，不應利用緊急情況牟利。這次罷工導致美國約50％的貨櫃鬧意停止，2家最大的航運公司已宣佈，如果停工持續超過幾週，將收取與罷工相關的額外費用。

工會在罷工開始前幾小時發表的聲明中表示，海運成運商已經在哄抬價格，他們現在對一個滿載的貨櫃收取約3萬美元（約新台幣95.7萬元），比前幾週每櫃6000美元（約新台幣19.1萬元）的價格大幅上漲。

航運數據平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）則稱這一說法是「錯誤訊息」，並警告，這可能會引起恐慌。桑德補充，從歐洲向美東運送40呎櫃（FEU）歷史最高運價為8790美元（約新台幣28萬元），這一數字出現在疫情最嚴重時期。

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