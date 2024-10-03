晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拜登向資方施壓 警告美東碼頭罷工恐成「人為災難」

2024/10/03 10:13

美國總統拜登（Joe Biden）。（路透）美國總統拜登（Joe Biden）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）週三（2日）談到導致大西洋和墨西哥灣沿岸所有主要貨櫃港口關閉的罷工行動，這場大罷工使美國東南部社區面臨經濟、人道主義危機，拜登擴大對美國港口僱主和航運公司的壓力，要求資方重啟與碼頭工人的談判，並警告，正在進行的這場罷工，恐演變成一場「人為災難」。

《彭博》報導，拜登表示，美國最不需要的就是一場「人為災難」，也就是現在正在各港口發生的事情，拜登指出，那些控制港口的公司已賺取「難以置信的利潤」，呼籲資方重啟談判，並稱「現在是時候坐下結束這次罷工了」。

國際碼頭工人協會（International Longshoremen Association，ILA）與美國海事聯盟（US Maritime Alliance，USMX）兩大團體在薪資問題上陷入僵局，國際碼頭工人協會隨後支持成員在週二（1日）凌晨發動罷工。

美國海事聯盟堅稱，自6月取消談判以來，工會並未誠摯的對話，在午夜截止時間到的幾個小時前，加上白宮的呼籲下，USMX將新的6年合約碼頭薪資上調近50％，高於先前近40％漲幅的提案，ILA則拒絕了這項提議。

拜登支持工會的立場，認為疫情的供應鏈危機期間，貨運工作者應該從外資貨櫃輪公司的巨額利潤中分到更高的薪水。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）都支持這一觀點，並指責航運公司。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也將這一僵局歸咎於港口僱主和航運公司，批評他們在美國東南部試圖從颶風的侵襲中復甦時，缺乏對話。尚皮耶指出，資方需要立刻坐回談判桌，並向碼頭工人提出公平的報價，美國正在從颶風的影響中復甦，他們需要盡快採取行動。

白宮也呼籲承運商撤回與罷工相關的任何附加費，並警告，不應利用緊急情況牟利。這次罷工導致美國約50％的貨櫃鬧意停止，2家最大的航運公司已宣佈，如果停工持續超過幾週，將收取與罷工相關的額外費用。

工會在罷工開始前幾小時發表的聲明中表示，海運成運商已經在哄抬價格，他們現在對一個滿載的貨櫃收取約3萬美元（約新台幣95.7萬元），比前幾週每櫃6000美元（約新台幣19.1萬元）的價格大幅上漲。

航運數據平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）則稱這一說法是「錯誤訊息」，並警告，這可能會引起恐慌。桑德補充，從歐洲向美東運送40呎櫃（FEU）歷史最高運價為8790美元（約新台幣28萬元），這一數字出現在疫情最嚴重時期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財