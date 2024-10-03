多空拉鋸美股小漲！台積電ADR彈升2.17％

美股週三小漲。（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東緊張局勢令市場承壓，美國主要股指週三收盤略高於平盤。道瓊工業指數上漲39.55點、0.09%，標普500及那斯達克指數分別小漲0.01%、0.08%，費城半導體指數漲幅1.48%，台積電ADR上漲2.17%，收在175.80美元。

綜合外媒報導，伊朗1日向以色列發射飛彈，導致股市下跌。隨著以色列開始對黎巴嫩進行地面行動，及與伊朗支持的激進組織真主黨的緊張局勢升級，投資者正準備迎接更多的不確定性。被稱為「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）在週二飆升後回調。

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中東消息傳出後，原油週二、週三價格上漲，能源股表現再次跑贏大盤，成為標普500指數中唯一上漲超過1%的類股。輝達上漲1.6%，幫助提振標普500指數，特斯拉公佈第三季交車量低於預期，股價下跌3.5%。運動鞋巨頭耐吉更換執行長之前撤回年度營收預測，股價下跌6.8%。

週三公佈的數據顯示，9月美國私人就業人數增幅超過預期，進一步證明勞動市場並未惡化。投資人繼續關注週五公佈的9月非農就業數據，以及週四公佈的美國失業救濟數據。

道瓊工業指數上漲39.55點或0.09%，收報42196.52點。

標普500指數上漲0.79點或0.01%，收在5709.54點。

那斯達克指數上漲14.76點或0.08%，收在17925.12點。

費城半導體指數上漲74.26點或1.48%，收5099.20點。

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