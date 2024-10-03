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找不到工作 中國青年回農村當退休族、住「養老院」

2024/10/03 07:18

中國經濟低迷，青年失業率居高不下，在找工作大不易的情況下，許多年輕人選擇返回農村過「退休」生活，有人甚至住進「青年養老院」。（擷取自網路）中國經濟低迷，青年失業率居高不下，在找工作大不易的情況下，許多年輕人選擇返回農村過「退休」生活，有人甚至住進「青年養老院」。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，中國經濟低迷，青年失業率居高不下，在找工作大不易的情況下，許多年輕人選擇返回農村過「退休」生活，有人甚至創辦「青年養老院」，讓年輕人隨時可以入住和躺平。

中國的Z世代和千禧世代在宣布被解僱、辭職或失業後，有越來越多人在社群媒體上記錄他們在農村的日常「退休」生活。這些自我認定的退休族，經常在個人檔案中表示，他們生於1990年代或2000年代，當他們中斷職業生涯或仍處於失業狀態時，就會在網路上公布他們旅程。

去年，1名自稱是退休族的22歲青年，化名為Wenzi Dada，在中貴州省的一處懸崖以竹棚屋為家。Wenzi曾在修車、建築和製造業從事過各種工作，因為厭倦成日要接觸機器，最後辭職返鄉，試圖在故鄉找到工作，但從未找到滿意工作。

Wenzi在抖音上發文說：「隨著時間的流逝，我開始思考生活的意義，生活不僅是城市的繁榮，鄉村的寧靜也是一種美。」自搬到山上以來，Wenzi將影片上傳至抖音帳戶，展示他如何做飯、收成蔬菜和維護竹棚屋。

香港理工大學教授鍾志年表示，中國經濟陷入掙扎，年輕人找工作尤其困難，今年有創紀錄的1180萬名大學畢業生投入就業市場，這加劇了競爭，也導致大學學歷貶值，對於學經歷較少的人而言，這進一步降低了他們被聘用的機會。

中國8月16至24歲青年失業率升至18.8%，比7月增加1.7個百分點。鍾志年說：「若把這些因素加在一起，年輕人撤退或退休到農村也就不足為奇了，因為找工作變得更具挑戰性，尤其是一線城市的好工作。」受中國年輕人歡迎的「退休」地點包括雲南、貴州和四川，這些省的生活成本是上海的1/4。

中國恆生銀行首席經濟學家王丹表示，過去3年，曾經吸收許多應屆畢業生的高附加價值服務業急遽萎縮，尤其是房地產業和金融業，儘管城市有低薪工作，如快遞或共乘司機，但受過教育的年輕人不想要這些工作。

倫敦政經學院經濟學副教授金刻羽則說，製造業也有工作機會，但年輕人也不想要這些工作，他們寧願和父母待在家裡，等待一份更好的工作。

有些社會機構開始積極迎合年輕人這股失業趨勢，中國媒體報導和社群媒體上有關「青年養老院　」的報導越來越多。據1名青年養老院創辦人指出，這些青年養老院將自己標榜為年輕人可以隨時入住和躺平的設施，而且通常排除45歲以上的客人。儘管專家指出，這可能是一種行銷噱頭，但這種受歡迎程度仍反映了Z世代和千禧世代的焦慮感，以及對慢節奏生活的渴望。

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