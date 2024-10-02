緯穎新AI專案拚H2量產 2030年全產線使用綠電

緯穎持續推動旗下AI伺服器組裝業務，管理層看好下半年將有新專案完成設計，可望逐步邁入量產階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）持續推動旗下AI伺服器組裝業務，管理層看好下半年將有新專案完成設計，可望逐步邁入量產階段，從7月、8月營收表現來看，下半年的營運情形確實優於上半年，主要客戶需求仍然強勁，且優於公司預期，目前集團正在全球廠區擴產，同步強化綠電布局。

緯穎營收自今年6月起站上300億元大關，進入第3季後進一步逐月成長，8月營業額創下近17個月新高表現，成為管理層對下半年AI業務抱持信心的主要原因之一，儘管集團不便評論客戶、產品的詳細情況，但目前仍樂觀看待AI伺服器業務能夠逐季成長，通用型伺服器上、下半年業績則將呈現5：5。

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此外，緯穎今年完成產能去中化，AI伺服器組裝線分布在台灣、馬來西亞、歐洲捷克與北美墨西哥，並為符合客戶需求與國際綠色趨勢，為全球廠區的再生能源使用率訂定3階段目標，分別為2025年再生能源使用率75%，2028年90%，2030年100%，低碳產品營收比重目標分別為2025年60%，2028年80%，2030年90%。

緯穎強調，2025年旗下產品的綠色金屬使用率將達50%，2028年70%，2030年90%，關於全球廠區新的低耗電PCBA（印刷電路板組裝）產線建置率，2025年上看15%，2028年大幅增加至60%，2030年的使用比率將提升至百分之百。

緯穎提到，集團以永續供應鏈、綠色創新、環境友善營運、員工與企業共榮作為發展策略，明確定義各項策略的推動方向，並設定短期、中期、長期目標，致力實現「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景。

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