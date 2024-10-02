台中沙發行鐵皮倉庫起火致3死 經部：甫獲改善計劃核定 正進行改善工程

台中釀3死火警工廠今年8月底提交改善計畫才獲核定，正在進行消防設施改善工程中。（中市府提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台中一家沙發行將鐵皮工廠作為倉庫使用，今清晨起火，由於廠內無灑水系統，僅有簡易滅火器等消防設施，火勢猛烈致3人死亡，該倉庫工廠是「特登」工廠。對此，經濟部工商輔導中心指出，台中市政府在2022年3月15日受理納管該工廠，工廠的改善計畫甫通過，目前正在進行消防及環保設施等硬體改善階段。

針對「輔導過渡期」特登工廠在完成改善前，應如何監管消防工安等事件發生？工商輔導中心說明，經濟部任務是法律制定與解釋，並督導地方政府執行進度，因此經濟部有訂定工廠改善計畫指引辦法。

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工商輔導中心說明，由於全台各縣市特登工廠案量龐大，地方政府負擔很大，因此經濟部提出優化改善計畫指引，指引中明列，佔地面積大、危險性高的工廠，地方政府須優先審查，讓計畫趕快通過，工廠就能儘速投入消防、環保的改善工程。

工商輔導中心續指，與此同時，當工廠的改善計畫一通過，資料就會送到環保、消防等相關檢管單位列管，資訊串連起來讓監管更加透明化，利於業務的相關局處能更有效督導，工廠就會更安全。

至於該家火警的傢俱行是否會有相關罰金或是勒令停業，工商輔導中心表示，目前還在救災中，事發成因與責任歸屬還有待釐清調查，會持續向地方政府關切案件。

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