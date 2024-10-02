日經指數大跌843點 港股狂漲逾千點

日經指數今（2）日收盤大跌843點，失守38000點。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗發射約200枚彈道飛彈打擊以色列各處，導致中東緊張情勢升高後，投資人轉趨謹慎，台股今（2）日因強颱「山陀兒」來襲，股匯市休市一天，其他亞股部分則是各別發展，港股恆生指數盤中一度大漲超過7％，狂漲逾千點，日經指數盤中則大跌千點，失守38000點，終場挫843.21點或2.18%，報37808.76點；韓股則終場跌1.22%、31.58點，報2561.69點。

根據《NHK》報導，一位市場消息人士表示，「由於擔心伊朗對以色列進行飛彈襲擊，中東局勢將變得緊張，還有人擔心以色列會採取報復行動，投資者的避險情緒變得更加強烈。」

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日股部分，日經指數開低走低，以38136.20點開盤，最高來到38213.54點，不過隨後跌幅進一步擴大，盤中失守38000點，大跌1000.9點，來到最低37651.07點，收盤挫843.21點或2.18%，報37808.76點。

東證股價指數收盤跌38.82點或1.44%，來到2651.96點。

韓股部分也同樣開低，以2566.55點開，午盤前一度快要攻上平盤，不過終場仍收黑，跌1.22%或31.58點，報2561.69點。

港股部分，中國政府日前公布一系列刺激股市和房地產市場的金融措施，激勵中國股市與港股連日大漲。

恒生指數昨雖然國慶休市一天，假期過後，投資人持續湧入市場，今開盤以21289點，上漲156點，盤中買盤進場，指數一度突破22000點，觸及22667點，創下52週新高，飆漲1534點、7.25%。

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