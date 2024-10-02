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若房屋、汽機車遭「山陀兒」損壞 新北稅捐處：地方稅可依規定減免

2024/10/02 14:40

若民眾因為天災造成財務損失，新北市府稅捐稽徵處表示，民眾可提出地價稅、使用牌照稅、娛樂稅等地方稅減免申請。（記者黃子暘攝，資料照）若民眾因為天災造成財務損失，新北市府稅捐稽徵處表示，民眾可提出地價稅、使用牌照稅、娛樂稅等地方稅減免申請。（記者黃子暘攝，資料照）

〔記者黃子暘／新北報導〕「山陀兒」來勢洶洶，若民眾因為天災造成財務損失，新北市府稅捐稽徵處表示，民眾可提出地價稅、使用牌照稅、娛樂稅等地方稅減免申請；另外，國稅部分，所得稅、貨物稅、營業稅等稅目也有相關災害稅捐減免規定，民眾可撥打免費服務專線0800-000-321，洽詢各區國稅局。

房屋稅減免部分，稅捐處說，依「房屋稅條例」第15條規定，房屋毀損面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅；新北市受災房屋的納稅義務人，可於房屋稅開徵40天以前向稅捐處提出申請。

至於地價稅，稅捐處表示，依「土地稅減免規則」第12條規定，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免；新北市受災土地所有權人或典權人，得於地價稅開徵40天前申請減免。

若有民眾汽車、機車（151CC以上）因泡水受損需修復，或因此不堪使用而向監理單位辦理報停或報廢手續者，稅捐處指出，可自災害發生日起1個月內，檢具監理單位核發證明文件，向稅捐處申請退還自災害發生日起已繳納的使用牌照稅。

稅捐處也說，查定課徵娛樂稅的娛樂業者，若因災害無法營業，可於災害發生後向稅捐處申請扣除因災害致未營業的天數，按比例核減當期娛樂稅。

稅捐處表示，若民眾有地方稅災害減免疑問，可於上班時間電洽0800-580-739、0800-000-321查詢，也可至稅捐處官網線上申辦或下載申請書表。

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