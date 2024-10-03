三星被兩大強敵壓著打 勒緊腰帶海外裁員數千人

知情人士透露，南韓三星電子計畫在全球裁員數千人。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，據知情人士透露，南韓三星電子計畫在全球裁員數千人，正在東南亞、澳洲和紐西蘭進行裁員。裁員可能會影響這些市場約10%的員工，儘管每個子公司的裁員人數可能有所不同。

知情人士表示，其他海外子公司也計劃裁員。公司的目標是保留製造業崗位，同時削減管理和支援職能。這些數字將受到當地勞動法規和財務優先事項的影響。三星在海外擁有約14萬7000名員工，佔其員工總數26萬7800多人的一半以上，三星不打算在國內裁員。

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新加坡團隊的三星員工週二（1日）被召集與人力資源經理及其匯報經理舉行私人會議，並獲悉裁員和遣散費細節。

三星發言人表示，一些海外子公司正進行例行的勞動力調整，以提高營運效率；公司尚未為任何特定職位設定目標數量。據一位知情人士透露，三星最近已在印度和拉丁美洲部分地區削減約10%的工作職位。

由於三星在全球記憶體晶片和智慧型手機關鍵市場陷入困境，三星股價今年已下跌超過20%。在用於人工智慧的記憶體晶片方面落後競爭對手SK海力士，並且在為外部客戶生產客製化晶片方面則大幅落後台積電。

韓媒也指出，三星因在核心產品市場落後於全球同業而實施勒緊腰帶措施、減少員工人數，並縮減慶祝活動規模。

三星正努力追趕在生產高頻寬記憶體晶片方面處於領先地位的SK海力士。三星今年突然更換晶片業務負責人，新任命的執行長全永賢（Jun Young-hyun）曾警告，公司必須改變工作場所文化，否則就會陷入「惡性循環」。

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