晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

油價上看100美元！專家警告：戰爭新階段 石油供應中斷迫在眉睫

2024/10/03 07:28

油價上看100美元！專家警告，伊朗石油基礎設施成以色列攻擊新目標（路透）油價上看100美元！專家警告，伊朗石油基礎設施成以色列攻擊新目標（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗與以色列戰爭升級，專家表示，伊朗石油基礎設施可能很快就會成為以色列的目標，石油供應的嚴重中斷已經迫在眉睫，一旦衝突暴發，油價可能再次飆破每桶100美元。

CNBC報導，伊朗週二對以色列發動攻擊，以報復以色列最近殺害真主黨領導人哈桑·納斯魯拉和1名伊朗駐黎巴嫩指揮官。

分析師警告，伊朗石油基礎設施可能很快就會成為以色列的目標，因為以色列正在考慮反擊。

MST Marquee高級能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，中東衝突最終可能會影響石油供應，他強調，石油供應的嚴重中斷已經迫在眉睫。

他進一步指出，在經歷了長期的「地緣政治風險疲勞」之後，這些最新的事態發展，可能會改變遊戲規則，在此期間，交易員對中東和烏克蘭局勢造成的石油供應中斷的威脅不予理睬。

卡沃尼克補充說，由於衝突現在直接包圍伊朗，全球石油供應量高達 4%面臨風險，襲擊或更嚴厲的制裁可能會使油價再次升至每桶100美元。

另Rapidan 能源集團總裁Bob McNally亦指出，隨著以色列從加薩轉向黎巴嫩和伊朗，戰爭正在進入一個新的、與能源更加相關的階段。他預計以色列對飛彈襲擊的報復將是“大得不成比例”。

Bison Interests資訊長Josh Young也觀察到伊朗石油基礎設施遭受襲擊、石油供應中斷的可能性越來越大，他表示，這標誌著伊朗的「重大升級」。

Young預測，如果伊朗出口因襲擊而中斷，油價將飆升至每桶100美元以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財