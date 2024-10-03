油價上看100美元！專家警告：戰爭新階段 石油供應中斷迫在眉睫

油價上看100美元！專家警告，伊朗石油基礎設施成以色列攻擊新目標（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗與以色列戰爭升級，專家表示，伊朗石油基礎設施可能很快就會成為以色列的目標，石油供應的嚴重中斷已經迫在眉睫，一旦衝突暴發，油價可能再次飆破每桶100美元。

CNBC報導，伊朗週二對以色列發動攻擊，以報復以色列最近殺害真主黨領導人哈桑·納斯魯拉和1名伊朗駐黎巴嫩指揮官。

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分析師警告，伊朗石油基礎設施可能很快就會成為以色列的目標，因為以色列正在考慮反擊。

MST Marquee高級能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，中東衝突最終可能會影響石油供應，他強調，石油供應的嚴重中斷已經迫在眉睫。

他進一步指出，在經歷了長期的「地緣政治風險疲勞」之後，這些最新的事態發展，可能會改變遊戲規則，在此期間，交易員對中東和烏克蘭局勢造成的石油供應中斷的威脅不予理睬。

卡沃尼克補充說，由於衝突現在直接包圍伊朗，全球石油供應量高達 4%面臨風險，襲擊或更嚴厲的制裁可能會使油價再次升至每桶100美元。

另Rapidan 能源集團總裁Bob McNally亦指出，隨著以色列從加薩轉向黎巴嫩和伊朗，戰爭正在進入一個新的、與能源更加相關的階段。他預計以色列對飛彈襲擊的報復將是“大得不成比例”。

Bison Interests資訊長Josh Young也觀察到伊朗石油基礎設施遭受襲擊、石油供應中斷的可能性越來越大，他表示，這標誌著伊朗的「重大升級」。

Young預測，如果伊朗出口因襲擊而中斷，油價將飆升至每桶100美元以上。

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