爭取加入CPTPP 楊珍妮舉台灣4大優勢

行政院政務委員暨總談判代表楊珍妮今天以「台灣的CPTPP之路」為題，分析台灣成為會員將能扮演4大角色。（中經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕我國於2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），近年持續爭取加入，行政院政務委員暨總談判代表楊珍妮今天以「台灣的CPTPP之路」為題，分析台灣為何必須加入CPTPP，以及台灣成為會員將能扮演的4大角色。

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請外交部長林佳龍、中經院院長連賢明致詞，並由楊珍妮進行專題演講，以及來自加拿大、秘魯、日本、墨西哥等國的專家與談。

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楊珍妮指出，全球貿易體系正面臨前所未有的挑戰，包含供應鏈中斷、氣候變遷、地緣政治緊張等，這些問題重塑當前的貿易優先順序，也凸顯貿易和經濟安全韌性的重要性，各國必須和志同道合的夥伴合作，在管理和自由開放的貿易之間取得平衡。

楊珍妮表示，CPTPP整體GDP規模達15.4兆，占全球15%，台灣加入CPTPP將成為其中的第6大經濟體，僅次於日本、英國、加拿大、墨西哥、澳洲；如果台灣不能加入CPTPP，將會限制我們的競爭力，根據中經院幾年前的數據，台灣若無法加入CPTPP，經濟成長將損失1.6%，CPTPP會員也無法獲益於台灣帶來的獨特優勢。

楊珍妮強調，台灣過去在貿易方面有良好紀錄，有決心遵守所有國際貿易規則，並已修改許多法規確保符合CPTPP標準，此外，台灣在亞洲經濟自由度排名第2、全球排名第4，這些都顯示台灣加入CPTPP將成為可信賴的貿易夥伴。

她指出，台灣也正持續與英國、美國進行雙邊經貿諮商和談判，希望在各方面都能符合最高標準，例如勞工、環境、農業、數位貿易方面，台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩，而是與所有會員合作，促進穩定經貿環境。

至於台灣能夠在CPTPP扮演什麼角色，楊珍妮列出4大優勢：第1，台灣是信譽良好的供應商，疫情期間在全球供應鏈扮演重要角色，特別是半導體、ICT方面，快速回應全球在晶片、電腦的需求變動。

第2，台灣具備強健的產業生態系，以豐沛的人才為基礎、以中小企業與產業聚落為骨幹，在電動車、AI、生技、醫療等產業，都發展出堅強實力，台灣能夠協助CPTPP會員貢獻製造業方面的能力，打造區域內強健的製造業生態系。

第3，台灣是可信賴的夥伴，在半導體晶圓廠、封裝、IC設計方面進行很多投資，並和東協（ASEAN）國家合作培育人才，我們也很願意提供CPTPP會員相關的人才訓練計畫。

第4，台灣與CPTPP成員的產業性質互補，目前台灣只有25%的貿易是與CPTPP成員進行，希望透過友岸外包、製造業回流等等，與CPTPP成員密切合作，為雙方創造獲益。

楊珍妮並指出，台灣在綠色經濟、包容性成長與數位轉型方面都有所作為，包括訂定2050溫室氣體淨零排放目標、積極制定碳定價、支持資料自由流通與個人資料保護等，強調台灣已準備好與CPTPP成員共同打造新時代的貿易規範。

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