伊朗200枚飛彈空襲以色列！日產百萬桶原油恐停滯 國際油價大漲

週二（1日）國際油價上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（1日）原油期貨收在一週高點，係因伊朗1日晚間向以色列發射約200多枚彈道飛彈，市場認為中東緊張局勢顯著升級，而伊朗每天生產約320萬桶原油，恐威脅到該地區對全球的供應。

紐約西德州中級原油11月交割價上漲1.66美元或2.4%，收每桶69.83美元，盤中高點達71.94美元。

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布蘭特原油11月交割價上漲1.86美元或2.6%，收每桶73.56美元。

道瓊市場數據顯示，布蘭特原油和紐約西德州中級原油均收創9月24日以來最高價位。

《Market Watch》報導，週二稍早美國白宮表示：「有跡象顯示，伊朗正準備立即對以色列發動彈道飛彈攻擊。」以色列先前在黎巴嫩南部對真主黨發起最新進攻行動。

美國國家安全顧問蘇利文及以國軍方指出，伊朗向以色列發射近200枚飛彈。

而週二以色列國防軍表示，伊朗向以色列發射飛彈後，以色列平民躲在防空洞裡。以色列國防軍表示，約有1000萬平民成為「伊朗砲彈的目標」。

美白宮高級官員表示：「我們正在積極支持防禦準備工作，以保衛以色列免受這次襲擊。伊朗對以色列的直接軍事攻擊將給伊朗帶來嚴重後果。」

Price Futures Group分析師佛林（Phil Flynn）表示，這一消息「讓空頭和對沖基金擺脫了自滿情緒」。在伊朗發動攻擊前，他曾表示，一旦伊朗發動攻擊，以色列可能兌現其摧毀伊朗煉油和石油生產設施的威脅。

紐約CFRA Research分析師格利克曼（Stewart Glickman）指出，伊朗每天生產約320萬桶原油，其中50%可能用於出口，因此「倘若以色列造成伊朗部分產能損失，石油市場將必須應對市場閒置產能的減少，最糟糕的情況就是每日損失320萬桶。這對全球市場來說非常重大。」

因市場無法克服對需求前景的擔憂，即使美聯準會大降息且中國推出大型經濟刺激方案，布蘭特原油和紐約西德州中級原油價格今年9月和第3季仍均下跌。

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