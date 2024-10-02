全民買單！專家：美東罷工將引爆「毀滅性後果」

美國零售聯合會主席兼執行長馬修謝伊表示，大規模碼頭工人罷工，可能「對美國工人、他們的家庭和當地社區造成毀滅性後果」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東部和墨西哥灣沿岸海港的碼頭工人罷工預計會給全球供應鏈和經濟帶來巨大問題。美國零售聯合會主席兼執行長馬修謝伊表示，大規模碼頭工人罷工，可能「對美國工人、他們的家庭和當地社區造成毀滅性後果」。

CNBC報導，國際碼頭工人協會（ILA）週二早些時候 在14個主要港口舉行罷工 ，抗議工資上漲和自動化的使用。根據世界大型企業聯合會的分析，受到罷工威脅的港口每年總共處理美國3兆美元（約新台幣95兆元）的國際貿易 。

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馬修謝伊週二在1份聲明中表示，在我們國家經濟復甦的關鍵時刻，如此規模的破壞將對美國工人、他們的家庭和當地社區造成毀滅性後果。對於零售業最大的貿易協會 NRF 來說，供應鏈動態是一個關鍵議題，尤其是在假日旺季之前。

謝伊指出，美國企業、工人和家庭依賴這些港口的貨物無縫流動，由於供應有限和對進口商品的需求增加，這次罷工最終將導致消費者支付更高的價格。

他表示，經過兩年多失控的通膨壓力，以及颶風海倫的復甦過程中，這次罷工將導致進一步的困難。

總體而言，美國經濟在降低通膨方面取得了穩定進展，但在大多數情況下，物價上漲只是放緩，而不是徹底下降 。

ITR Economics 經濟學家賽德爾-貝克（Lauren Saidel-Baker）表示，港口罷工可能會導致新一輪的商品通膨。

賽德爾-貝克說，此次美國港口罷工可能會產生類似的效果，「造成一種讓人想起大流行時代物流危機的情景」。

她表示，雖然可能出現短缺和延誤，但最大的經濟影響將反映在價格方面，罷工持續的時間越長，通膨後果就越有可能發生。

新英格蘭大學商學院供應鏈管理教授阿米爾·穆薩維安表示，在短期罷工中，「擁有安全庫存的公司可能會緩衝最初的中斷，但易腐爛的商品幾乎會立即受到影響」。

在這種情況下，一些雜貨 價格將首先上漲，包括進口咖啡、香蕉和冷凍食品，它們的保質期不長，這意味著儲量較低。

穆薩維安表示，如果罷工需要更長時間才能解決，企業將需要尋找替代的運輸路線，而成本可能更高，這可能會導致其他商品的價格上漲，包括藥品、服裝和汽車。

穆薩維安說，如果這種情況繼續拖延下去，它將波及各個行業，對大多數企業來說都難以避免，「最終付出代價的是消費者」。

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