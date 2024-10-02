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通膨怪獸捲土重來！專家警告：只要罷工逾1週 物價將飆高

2024/10/02 09:10

專家警告，只要罷工逾1週，物價將飆高（美聯社）專家警告，只要罷工逾1週，物價將飆高（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美東碼頭罷工如期展開，經濟學者表示，如果罷工持續超過1週，可能導致短期內價格飆升，大幅推高某些商品的價格，若持續一兩週，有些企業就會遇到真正短缺，他們絕對必須提高價格，以防止這些商品普遍短缺。

CNBC報導，由於國際碼頭工人協會宣布東部主要貨櫃和貨運港口停運，從卡車到玩具再到人造聖誕樹等各種產品的製造商都面臨障礙。

面臨挑戰的一些主要產業包括煤炭、能源和農產品。一個經驗法則是，對於每個罷工日，港口需要近1週的時間才能恢復正常運作。

花旗集團經濟學家安德魯·霍倫霍斯特在1份客戶報告中表示，隨著進出口積壓的增加，罷工的成本將隨著時間的推移而不斷升級，進口新鮮水果等易腐爛的產品，可能首先出現供應短缺，如果罷工持續超過幾天，某些生產投入的短缺最終可能會導致生產放緩，並提高汽車等製成品的價格。

供應鏈中的障礙可能會加劇通貨膨脹，昆尼皮亞克大學經濟學教授克里斯多福鮑爾表示，如果這種情況持續超過1週，這肯定會推高許多商品和服務的價格，罷工期間可能會導致短期內價格飆升，這會大幅推高某些商品的價格。

鮑爾預計，受影響的主要領域將是食品和汽車，這兩個領域近幾個月都施加了通貨緊縮壓力。他補充說，港口附近的小型企業也可能受到不利影響。

鮑爾表示，如果持續一兩週，你就會遇到真正短缺的企業，他們絕對必須提高價格，以防止這些商品普遍短缺。

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