童子賢：可以鼓勵綠電成長 也應參考全球「返核」趨勢

和碩董事長童子賢認為，可以鼓勵國內綠電在不衝擊環境生態的情況下持續成長，但也需要參考美日等國「返核」的做法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天談及工業電價調漲12.5%時表示，出口商遲早需要適應台電合理的反映成本，但台電也需要改善能源結構，增進發電品質與穩定程度，對此，可以鼓勵國內綠電在不衝擊環境生態的情況下持續成長，但也需要參考美日等國「返核」的做法。

童子賢今日出席ESG論壇並於會後接受媒體聯訪，提到台灣多年來都是全球電價偏低的國家，倘若讓現況持續下去，等於是變相補貼出口，讓外國客戶繼續享受台灣用低廉電價製造的產品，卻不利於台電反映成本結構，正確的做法是讓僅佔18%的民生用電「想吹冷氣盡量吹」，佔比達6成的工業用電相對提高使用者付費的程度。

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童子賢強調，我國決定電價調整幅度，絕非特定人士說了算，而是透過電價審議委員會經過各種考量後進而做出決議，此次民生用電凍漲、工業用電調漲12.4%，「我認為這是一個還不錯的折衷」，出口商遲早需要適應台電合理的反映成本，儘管不同國家會有相異的能源結構與管理費用，但台灣需要解決不斷用國家稅收補貼台電虧損的現況。

童子賢強調，在台電追尋發電品質與穩定程度時，其中1項重要因素是要提升不排碳發電的比重，否則有了漂亮的店家，商品卻因沾滿碳足跡，也會在歐美、日本等地被課徵碳稅，最終又退回原點，觀察排碳發電佔其能源結構達95%的新加坡，已與美國簽約轉移核能技術，義大利也決定重啟核能，日本在歷經福島核事故後，仍規劃2030年核能發電比例要從現在的7.5%提升至22%，全球主要國家都正在興起「返核」潮流。

童子賢認為，世界各國都在為了減少碳排，從能源結構切入、付諸行動，相關案例都值得國內參考，對於台灣而言，所謂地熱、潮汐發電，或是天然氣、煤炭脫碳等都是未來式，並非現在進行式，現在國內的風能、太陽能正在提高發電比重，這部分可以鼓勵，但也需要注意可能會對環境、農業帶來負面影響。

童子賢說，目前國內擔心缺電、同意核電的民眾皆不在少數，全是拜國內經濟發展、生活進步之賜，「如果不是經濟發展快速，生活快速改善，其實你也用不了那麼多（需要用電）的東西」。

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