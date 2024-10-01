晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

童子賢：可以鼓勵綠電成長 也應參考全球「返核」趨勢

2024/10/01 21:45

和碩董事長童子賢認為，可以鼓勵國內綠電在不衝擊環境生態的情況下持續成長，但也需要參考美日等國「返核」的做法。（記者方韋傑攝）和碩董事長童子賢認為，可以鼓勵國內綠電在不衝擊環境生態的情況下持續成長，但也需要參考美日等國「返核」的做法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天談及工業電價調漲12.5%時表示，出口商遲早需要適應台電合理的反映成本，但台電也需要改善能源結構，增進發電品質與穩定程度，對此，可以鼓勵國內綠電在不衝擊環境生態的情況下持續成長，但也需要參考美日等國「返核」的做法。

童子賢今日出席ESG論壇並於會後接受媒體聯訪，提到台灣多年來都是全球電價偏低的國家，倘若讓現況持續下去，等於是變相補貼出口，讓外國客戶繼續享受台灣用低廉電價製造的產品，卻不利於台電反映成本結構，正確的做法是讓僅佔18%的民生用電「想吹冷氣盡量吹」，佔比達6成的工業用電相對提高使用者付費的程度。

童子賢強調，我國決定電價調整幅度，絕非特定人士說了算，而是透過電價審議委員會經過各種考量後進而做出決議，此次民生用電凍漲、工業用電調漲12.4%，「我認為這是一個還不錯的折衷」，出口商遲早需要適應台電合理的反映成本，儘管不同國家會有相異的能源結構與管理費用，但台灣需要解決不斷用國家稅收補貼台電虧損的現況。

童子賢強調，在台電追尋發電品質與穩定程度時，其中1項重要因素是要提升不排碳發電的比重，否則有了漂亮的店家，商品卻因沾滿碳足跡，也會在歐美、日本等地被課徵碳稅，最終又退回原點，觀察排碳發電佔其能源結構達95%的新加坡，已與美國簽約轉移核能技術，義大利也決定重啟核能，日本在歷經福島核事故後，仍規劃2030年核能發電比例要從現在的7.5%提升至22%，全球主要國家都正在興起「返核」潮流。

童子賢認為，世界各國都在為了減少碳排，從能源結構切入、付諸行動，相關案例都值得國內參考，對於台灣而言，所謂地熱、潮汐發電，或是天然氣、煤炭脫碳等都是未來式，並非現在進行式，現在國內的風能、太陽能正在提高發電比重，這部分可以鼓勵，但也需要注意可能會對環境、農業帶來負面影響。

童子賢說，目前國內擔心缺電、同意核電的民眾皆不在少數，全是拜國內經濟發展、生活進步之賜，「如果不是經濟發展快速，生活快速改善，其實你也用不了那麼多（需要用電）的東西」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財