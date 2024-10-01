TTIC助攻 經部與美國南卡羅萊納州簽合作備忘錄

經濟部貿易署今在美國商機日上與美國南卡羅萊納州簽署經貿合作MoU（合作備忘錄）。（貿易署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部與美國商務部共同建立的台美「科技貿易暨投資合作（TTIC）」架構已邁入第3年，在此架構下，持續深化與美國各州的經貿鏈結，經濟部貿易署今宣布，與美國南卡羅萊納州簽署經貿合作MoU（合作備忘錄）。

2024美國商機日今（1日）在台北國際會議中心舉行，由經濟部、外貿協會、美國在台協會（AIT）及美國各州政府辦事處協會（ASOA）合作協助台灣業者爭取商機，布局美國市場。

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為促進與美國各州雙邊貿易、投資擴展及產業合作，經濟部國際貿易署長江文若今天在商機日上與美國南卡羅萊納州商務廳長Harry Lightsey III簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，此協議將加強台美雙方貿易、產業及投資等經貿合作，協助布局雙邊市場開拓商機。

貿易署表示，這次美國商機日亦邀請到亞利桑那州、蒙大拿州、奧克拉荷馬州及南卡羅萊納州經濟發展官員來台，介紹各州投資環境與商機，另有17個州政府於會場設置投資服務攤位。此外，也邀請到多家來自美國電池儲能、5G、壓鑄及汽車零組件等產業的大型買主來台採購。

美國為我第2大貿易夥伴及最重要的外人投資及技術來源國，美國商機日是促進與美國各州貿易與投資關係的重要活動，由美國買主來台進行一對一商機媒合、美國州政府官員介紹各州投資環境與招商優惠，讓台商深入了解以利於評估投資決策。

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