路透：印度塔塔工廠火災禍延 蘋果可能需轉向中國

塔塔集團位於印度南部的蘋果iPhone零件工廠發生火災，造成無限期暫時停產的廣泛損失。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周二（1日）報導，一位行業觀察家和消息人士稱，塔塔集團位於印度南部的蘋果iPhone零件工廠發生火災，造成無限期暫時停產的廣泛損失，可能迫使蘋果需要轉向中國生產線，以應付市場需求。

上週末大火導致塔塔電子位於泰米爾納德邦的霍蘇爾工廠無限期停產，該工廠是印度唯一的iPhone背板和一些其他零件供應商。

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總部位於香港的Counterpoint Research告訴路透，預計印度節日期間（從10月底到11月初）iPhone 14 和15機型在當地的銷量將達到150萬部，而蘋果很難滿足多達15%的需求。

商業海關數據顯示，除本地銷售外，塔塔還向荷蘭和美國出口iPhone，並向中國出口部分零件，截至8月31日的一年內，總價值超過2.5億美元。

Counterpoint表示，蘋果供應商通常會備有3到4個星期的背板庫存。然而，一位直接了解此事的行業消息人士估計，蘋果的庫存可能會持續8週，因此不會立即受到影響。

不過，他們補充說，如果生產繼續暫停，蘋果可能會在中國設立另一條裝配線，或增加產線，為印度iPhone製造商確保零件供應。

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