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立委質疑電價誰拍板？經部：採共識決且外部委員過半數

2024/10/01 19:42

經濟部說明，電價審議委員會採共識決，且包括學者專家、工商界代表等外部委員人數過半。（資料照，本報合成）經濟部說明，電價審議委員會採共識決，且包括學者專家、工商界代表等外部委員人數過半。（資料照，本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院多位立委質詢電價方案是由誰拍板，經濟部對此說明，台電內部研擬電價方案，再經過電價審議委員會共同研商，採共識決，且外部委員包括專家學者、工商及消費者團體，人數過半。

經濟部昨日召開電價審議委員會，決議民生電價凍漲，僅產業電價調整14％，扣除衰退產業凍漲及減半漲幅後，平均漲幅為12.5%。

經濟部表示，昨天的電價審議委員會上首次出現有委員建議更改台電原提案，並要求台電現場重新試算後，再行討論決議。

經濟部表示，電價審議委員會由專家學者、工商界代表及消費者團體代表過半組成，委員本於其專業所決議的電價方案，是平衡考量過民生物價、穩定供電、出口競爭力及台電財務等重要面向。

工總理事林才翔代表工總出席電價審議委員會，他昨日會後受訪指出，工總代表台灣150個產業工會，這次審議會主席與委員有納入產業界意見，下修了電價漲幅。

被問及產業界是否接受產業電價漲幅時，商總理事長許舒博表示，電價審議採共識決，新電價是經過委員全員同意才通過。

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