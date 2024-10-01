大同資產活化案推進 芙蓉大樓處分利益9月入帳

大同芙蓉大樓處分利益完成入帳。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日宣布，芙蓉大樓處分利益已於9月入帳、金額約131億元，預期將明顯挹注第三季獲利，每股淨值也將再攀升，加上本業電力、新能源事業群業績持續湧入，看好本季營運持續轉佳。

大同今年首季見獲利，但第二季營運逆風、單季稅後虧損8.56億元，每股稅後淨損（EPS）0.37元，致上半年稅後虧2.13億元，每股小虧0.09元。該公司則說，第三季受惠芙蓉大樓處分利益挹注，獲利可望向上。大同今年前8月累計營收則為317億元，年減約1%。

請繼續往下閱讀...

大同指出，芙蓉大樓處分案是大同近年「活化資產」的指標性案件，因處在台北市仁愛路黃金地段，價值頗高，總土地面積約860坪，建物面積約6401坪，買方包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲與菁霖公司等共9家。

大同也表示，除芙蓉大樓外，另有台北市大安復興南路資產活化案進行中，買方包括達麗、海悅國際及彥文資產管理顧問公司，交易總金額約95.88億元，力拚年底前完成交易，受資產處理挹注，大同稱今年全年獲利可期，希望明年能如期、加倍發放股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法