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長聖9月營收創新高 營收連9月逐月成長

2024/10/01 18:09

長聖旗下異體免疫細胞新藥CAR001（CAR-T），近日獲得台北生技獎創新技術獎（製藥暨應用生技獎）銀獎肯定。（長聖提供）長聖旗下異體免疫細胞新藥CAR001（CAR-T），近日獲得台北生技獎創新技術獎（製藥暨應用生技獎）銀獎肯定。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712），今日公告9月營收9002萬元，再創單月新高，為連續9個月營收逐月成長，累計前9月營收達5.89億元，年增17.16%，也創同期新高。長聖總經理黃文良表示，長聖營收表現佳，主要受惠於CDMO服務與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。

長聖旗下的異體免疫細胞新藥CAR001（CAR-T）專注於治療實體癌，並已獲得美國與台灣兩地食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，目前臨床試驗進行中。在臨床試驗中，CAR001已成功完成首位轉移性大腸直腸癌患者的給藥，該患者歷經兩線標準化療與標靶治療失敗後，透過CAR001給藥已成功出院，並順利完成安全性觀察期，未出現任何不良反應。

長聖積極推動CAR001 臨床試驗，已開始對大腸直腸癌、惡性腦癌、三陰性乳癌和非小細胞肺癌等受試者招募。未來完成二期臨床試驗並具有安全性與初步療效，將力拼首家以異體CAR-T治療實體癌取得再生醫療藥證業者。

除了營收持續成長，長聖CAR001也獲得肯定，近日榮獲台北生技獎創新技術獎（製藥暨應用生技獎）銀獎。

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