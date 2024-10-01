美東碼頭罷工展開！外資卡位這3檔海運股，股價向前奔馳（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美東碼頭週二（1日）罷工如期展開，外資今先行卡位陽明、長榮與慧洋-KY三檔海運股，買超約1.6萬張，在外資大買下，股價紛紛走揚，漲幅介於1.74%至3.54%。

3檔海運股中，以慧洋-KY漲勢最亮眼，今股價開高走高，終場上漲3.54%，收79元，成交量1.47萬張，其次是陽明，今股價亦開高走高，終場漲2.17%，收70.5元，成交量5.99萬張，至於長榮雖然漲幅較小，然終場也漲1.74%，204.5元，成交量1.58萬張。

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外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）4萬8028張、仁寶（2324）9693張、華航（2610）7850張、中鋼（2002）7698張、陽明（2609）7438張、上海商銀（5876）4904張、長榮（2603）4798張、慧洋-KY（2637）3757張、宏碁（2353）3191張、宏達電（2498）3078張。

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