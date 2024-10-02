與ASML較勁 佳能交付第一台奈米壓印晶片製造機

佳能已將第一台奈米壓印曝光機運送到美國德州電子研究所，供其研發實驗室使用。（圖擷取自佳能官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本企業佳能（Canon）已將第一台奈米壓印曝光機運送到美國德州電子研究所（Texas Institute for Electronics ），供其研發實驗室使用，此項壓印曝光技術不需要光源，有別於荷蘭晶片製造設備商艾斯摩爾（ASML）生產的極紫外線曝光機（EUV） 。

去年10月，佳能透露，正在將使用奈米壓印曝光技術的半導體製造系統商業化，其第一個實施方案將是一個房間大小的設備，名稱為FPA-1200NZ2C。

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現在，佳能已將其中一個奈米壓印曝光機運送給德州電子研究所，這是一個成立於2021年的半導體聯盟，得到德州學奧斯汀分校，以及眾多晶片公司和其他公共部門和學術機構的支持。該機器將用作先進半導體研發和原型生產的一部分。

據佳能稱，與使用更傳統光學方法的競爭對手相比，其奈米壓印製程更便宜，功耗也更少，它不需要光源，而在ASML的最新設備中，光源涉及難以使用的極紫外線波長。





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