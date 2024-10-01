犀動智能完成新一輪募資 攻日本、東南亞市場

犀動智能完成新一輪募資。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI自然語言公司犀動智能（Aiello）今日宣布，完成新一輪500萬美元募資，引入含中華開發跨境創新基金等新投資夥伴。犀動智能執行長、共同創辦人沈書緯表示，資金將用於日本、東南亞區的海外擴張與在地化深耕，期望與當地軟體及服務業者達成策略、平台整合，打造取代傳統本地建置系統的一站式旅宿 SaaS （軟體即服務）平台。

犀動智能指出，本次引入的新投資夥伴包含開發創新管顧與日本創投 Cool Japan Fund共同管理的中華開發跨境創新基金、玉山創投，以及晨星活水影響力公司，而原始股東緯創、日本知名創投集團集富亞洲也持續加碼資金，展現對於公司市場策略的信任。

請繼續往下閱讀...

犀動智能的一站式旅宿服務至去年為止，海外新簽約飯店數已佔新簽約總數的 65%，包含日本西武王子飯店與度假村、千禧國際酒店集團、台灣天成飯店集團與凱撒飯店連鎖集團等，過去3年累積服務超過 180 間飯店，簽約飯店總數已達 2 萬間房。

展望 2025 年至 2027 年，犀動智能表示 ，隨著旅宿人力短缺、新建飯店數量增加、品牌翻新等需求提升，飯店升級數位管理系統的趨勢日益明顯，汰換傳統地端服務器，並導入 AI 設備取代現有客房內傳統硬體，預期將引領產業邁向升級的新高峰。

自 2024 年第三季起，犀動智能也攜手服務及內容產業，於客房內提供多元旅遊行程與購物服務，藉此持續提升住客的全方位體驗，進一步促進飯店營收的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法